Destacada labor de chicos de la Escuelita

El club Sociedad Italiana de la ciudad de Ceres organizó este domingo el tercer Encuentro de Escuelas de bochas con la participación de 138 jugadores, en sus tres categorías.En la sub 12 fueron 21 los representativos inscriptos, destacando que ganaron dos equipos de la Asociación Regional Rafaelina de Bochas que compartieron el primer lugar, uno compuesto con Paulo Ortiz y Leonel Benítez; y el otro con Tomás Rivaneira y Gonzalo Lovera. Tercero el CAN Tropezón con Leonel Muñes y Franco Páez, y cuarto fue el club 25 de Mayo de Ceres con Pedro Bustamante e Iván Montenegro.En Mosquitos (hasta 9 años) hubo 21 parejas, donde el ganador fue el Colonia Rosa BC con Agustín López y Mariano; y en sub 15, 26 binomios participantes, siendo vencedor el equipo de la Asoc. de Porteña con Santiago y Facundo Pesaressi, segundo el BCG Mitre de Selva con Juan Ojeda y Jorge Contreras, tercero Moreno de Lehmann con Agustín Vázquez y Lautaro Sosa, y cuarto el CDF Ceresina con Lucas Muñes y Leonardo Guerra.ARGENTINO FEMENINOEntre el 21 y el 23 de abril se jugó el Campeonato Argentino de tríos Damas “Flavia Mena” en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, donde se dieron cita 15 delegaciones participantes. Los representativos fueron de: Santa Fe – Buenos Aires – Córdoba – Corrientes, Asociación Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Chaco, Entre Ríos, Misiones, Metropolitana, Santiago del Estero, Asociación Caroya (Córdoba), Asociación Zárate (Buenos Aires), Asociación Gualeguaychú (Entre Ríos), Asociación Villa María (Córdoba) y Asociación Chajarí (Entre Ríos).Fue campeón Concepción del Uruguay (Entre Ríos) con Celeste Olmos, Silvia Oguier, Victoria Rosa y Vanesa Bouvet y la dirección técnica de Héctor Maiztegui. Segunda se ubicó la Federación de de Córdoba con Magalí Kajganich, Alicia Allemandi, Nancy Castro y María Barrera, con Luis Gottero como DT, y tercera la Federación de Entre Ríos con Milagros Terrini, Daiana Gargano, Carla Ferreyra y Milagros Pereyra, DT Fernando Bonvín.El representativo de Santa Fe, que fue dirigido técnicamente por Atilio Hogrefe de la Asociación Regional Rafaelina, se ubicó en la octava posición, teniendo como jugadoras a Rocío Bellomini, Marisa Chauderon (ambas Asoc. Rosarina), Alejandra Bolatti y Romina Bolatti (Asoc. Sunchalense).