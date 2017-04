No a la reelección

Si bien aún no está totalmente oficializado se pudo saber que Gustavo Baggini no se presentará a la próxima contienda electoral por razones particulares (es el segundo confirmado que no se presentará, anteriormente lo había ratificado Silvana Giampieri) y que su lugar sería ocupado por el actual tesorero Lucas René Bussi.Fuentes cercanas a Bussi nos comentan que la lista ya estaría armada en su totalidad, pero sujeta a modificaciones, Bussi es partidario de darle una participación más amplia a los chicos que ya están comprometidos con Palacios, así de esta manera estaría formando nuevos dirigentes para un futuro muy próximo.GESTIONES PARA EL CRECIMIENTOMientras tanto Gustavo Baggini sigue gestionando obras para la localidad que aunque no las quiera informar públicamente ya están en la localidad algunos elementos para la formación de la nueva plaza local, tales como aparatos de gimnasia que estarán ubicados en la nueva obra, luces tipo led entre otras.Se pudo saber que ya estarían 120 luces led con columnas para todo el alumbrado público, y además estaría muy avanzado el proyecto de pavimentación de 12 cuadras.Otra obra que no puede inaugurarse son las 4 casas que ya estarían casi listas para entregar, pero debido a la altura de las napas no se pueden hacer los pozos negros, por lo que estarían buscando en distintos ministerios asesoramiento para estas contingencias.Por otra parte Baggini nos informó que por obras menores esta comuna recibirá un aporte de más de $ 800.000, que están destinados a la primera etapa de la remodelación del S.U.M. Los Colonizadores, obra que diéramos cuenta en esta sección el año pasado.Por otra parte, el senador Michlig nos dijo que la base de maquinarias ya está instalada en Moisés Ville para que en cualquier momento comiencen con las tareas se pavimentación de la ruta 69S Palacios – Moisés Ville. Al respecto quisimos comunicarnos con distintos funcionarios comunales de aquella localidad pero nunca contestaron el teléfono.