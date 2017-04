Cartelera de Novedades

A continuación el calendario completo de pagos de haberes nacionales correspondiente al mes de abril 2017.* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 4 y 5 inician el pago el 26 de abril; en 6 y 7, el 27; y en 8 y 9, a partir del 28 de abril.* El Club de Abuelos Unidos realizará su tradicional almuerzo y baile, el lunes 1 de mayo, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Silvio y el grupo Simpatía”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 6 de mayo con la animación de "Los Ases". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.La ANSES recuerda que la Certificación Negativa es la constancia que demuestra que una persona no cobra una jubilación o pensión. También acredita que el titular no registra aportes como trabajador en relación de dependencia ni autónomo y que carece de Obra Social al momento de la consulta. El organismo posee una versión del comprobante que permite al individuo la posibilidad de imprimirlo y descargarlo en formato PDF desde www.anses.gob.ar, de manera simple y rápida, sin tener que dirigirse personalmente a una delegación de la ANSES. La constancia obtenida a través de la página web es válida por sí misma, sin necesidad de que sea autenticada con firma o sello de un agente del organismo, ya que trae incorporado un código de barras para evitar falsificaciones.La ANSES recuerda a todos los trabajadores que, al culminar la relación laboral, deben exigir a su contratante la Certificación de Servicios y Remuneraciones, que demuestra los servicios prestados y los salarios percibidos en los períodos trabajados en relación de dependencia, documentación necesaria para realizar el futuro trámite jubilatorio. También pueden solicitarla en cualquier momento de la relación laboral. En los casos de cese de la relación laboral, el empleador deberá entregar la certificación dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de extinción del contrato de trabajo. Si no lo hiciese y el trabajador lo intimara de modo fehaciente a extender la certificación en cuestión, el empleador contará con un plazo de 2 días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción de la intimación.