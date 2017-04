CARTAS DE LECTORES

Sr. Director:Ante las reiteradas preguntas y mensajes que hemos estado, que he estado recibiendo, me veo obligado a dar explicaciones, por única vez, con el único fin de poder dejar atrás este compendio de confusiones. Sobre mi desvinculación a ADN y mi incorporación a LT28. Ante la inminente salida al mercado de un libro sobre el que es sin duda el personaje de más relevancia de la ciudad, el Presidente de la CSDJ, Dr. Ricardo Lorenzetti, se toma la decisión de entrevistar a Natalia Aguiar.Debo reconocer, que como el libro no estaba en el mercado, no lo había leído, pero seguía pensando que entrevistar a su autora era de interés general. Jamás pensé que desencadenaría toda una sucesión de eventos, uno más desagradable que el otro. La nota en si, habría pasado desapercibida de no ser por la reacción suscitada en el seno de la radio en la que me desempeñaba, el dueño de la misma, me aclaró que ese tipo de notas no iban en su medio, y no me dio espacio para la continuidad. Le propuse seguir hasta el 31 de marzo, pero insistió en cortar la relación laboral el 28 de febrero.Ante esa situación convinimos la desvinculación inmediata por lo que envié el telegrama de renuncia el 1 de marzo del corriente año. Cabe aclarar, que no existió tiempo para que nadie llame, para que nadie pida mi cabeza, ni para que nadie "apretara", como se divulgó en los medios. Se trató de un accionar apresurado, ya que esta persona con su decisión sólo dio lugar a que mentes oportunistas, aprovecharan una situación de una forma que nunca fue pretendida, por quien esto suscribe...Luego vendrían los eventos por todos conocidos, una censura que no fue tal, sólo el accionar de alguien que resultó ser más papista que el Papa, la Dra. Lilita Carrió que recogió el guante generando un clima que no se ajustaba a la realidad pero que era sin duda beneficioso para sus objetivos, de ahí ese celebre tuit en el que habla de censura por parte del Presidente de la CSJN, que no me consta, tal cual lo mencioné en los medios que me reportearon en la oportunidad. El mismo día 28 de febrero me comuniqué expresamente con el secretario de la diputada para que bajen ese tuit y se negaron de plano, mencionando que el efecto iba a ser negativo para la imagen de la diputada. Yo sólo había comentado que me iba del medio de común acuerdo con el titular y eso se interpretó de otra manera.Luego aparecería la escritora nuevamente, para comparar su situación con la mía, nada más alejado de la realidad, hablando de la censura sobre su libro..., cuyos ejemplares aparecieron en los anaqueles de las librerías un par de días después. Es fundamental destacar que una vez leído el libro descubrimos, por lo menos hasta donde pude analizar, tiene información imprecisa y hasta nombres mal escritos, lo que denota cierta liviandad en una investigación que pretende ser seria. Da la sensación que no profundizó lo suficiente o le faltó tiempo para mejorar el producto. La propia Natalia Aguiar confesó en la nota que hicimos en ADN que fue muy bien recibida por el propio titular de la Corte, concediéndole un reportaje que permitió imponerle los detalles del contenido del libro. Sin duda fue un error mío haber dado espacio a una persona más interesada en el negocio de la venta de libros que en la verdad, lugar donde debería estar centrada nuestra labor como periodistas...En definitiva, jamás sufrí nada que se parezca remotamente a censura, sólo tuve una diferencia laboral con el dueño de un medio, más preocupado en ser obsecuente que con los verdaderos intereses del mencionado. Finalmente terminé siendo un peón en una lucha que se está librando en Buenos Aires, a tal punto que el Dr. Lorenzetti ha decidido tomar el camino judicial, pudiendo no hacerlo, para que la Dip. Carrió pruebe todas las denuncias. Será entonces el poder judicial el encargado de dirimir esa situación tan complicada.Esos fueron los hechos que devinieron en mi cambio de emisora, esos fueron los acontecimientos explotados por algunos y esta es la única verdad sobre lo que sucedió. Lo he mencionado en varios reportajes y lo reitero aquí. No me consta que haya habido algún tipo de advertencia o censura.Lamento profundamente el daño que pude haber causado sin intención a la República en su conjunto y a todas las personas injustamente agraviadas, ya que como determina el Estado de derecho, somos inocentes hasta que se demuestre culpabilidad. Muchas gracias.