Pensiones que sorprenden

Tal como se dice en el título, siempre aparecen situaciones sorprendentes. Es que según publicó el diario La Nación tras consultar al Consejo Nacional de Pensiones, aparecieron algunas "perlas" muy llamativas.

Adolfo Rodríguez Saá, actual senador nacional y que recientemente acaba de contraer nuevas nupcias a los 69 años, percibe mensualmente 158.334 pesos, por el mandato que, por disposición de una Asamblea Legislativa, desempeñó apenas por una semana, entre el 23 y el 30 del fatídico diciembre de 2001.

Uno podría pensar que entre los beneficiarios no se encuentran personas vinculadas con regímenes de facto. Falso. La esposa del ex general ya fallecido Roberto Marcelo Levingston (traído desde Washington por Agustín Lanusse, en 1971, para que se haga cargo temporalmente de la Presidencia), habilitó a una pensión vitalicia a para su esposa Beatriz Nélida Andrés, quien percibe cada 30 días la suma de 114.317 pesos.

Una hija de José María Guido, quien asumió en la Casa Rosada por disposición del gobierno militar que depuso a Arturo Frondizi, en 1962, también se encuentra en la nómina de las personas con una jugosa pensión. Amalia recibe todos los meses 99.000 pesos.

Por supuesto hay entresijos y cuestionamientos por doquier. Uno de ellos: la ley habilita los desembolsos del Estado a los ex mandatarios que residen en el país. Siempre hay excepciones: María Estela Martínez, viuda del general Juan Domingo Perón. “Isabelita”, como todos saben, reside en Madrid y ya no se dedica a la política. Aún así, cobra por haberse desempeñado como Presidente entre 1974 y 1976 (derrocada por Videla-Massera-Agosti), 101.216 pesos mensuales.