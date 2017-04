Cambio del Sistema TEP

Desde el mes de mayo se renovará el sistema de gestión TEP (Tarjeta Electrónica de Pasajeros), situación que obligará a los usuarios a cambiar sus tarjetas. Según la Subsecretaría de Movilidad Urbana los cambios se enmarcan en el proceso de mejora de la gestión para brindar a los usuarios una mayor calidad en la prestación del servicio de minibuses. El nuevo sistema permitirá hacer el seguimiento de las unidades en tiempo real y mejorar el control de horarios y frecuencias.Sobre el cambio consultamos a Juan Porta, Subsecretario de Movilidad Urbana, quien explicó que “es parte del proceso de mejora de la gestión integral del servicio. Hace un par de meses hicimos la licitación del sistema de gestión del pago de tarjetas, un poco en busca de mejorar algunas situaciones en las que no estábamos pudiendo avanzar y abriendo un poco el juego para ver qué otra propuesta aparecía.”“Se presentó un oferente distinto al que veníamos trabajando, con una oferta con algunas mejoras económicas y tecnológicamente con cuestiones que son superiores a las que veníamos trabajando. Algunas cosas no se van a ver reflejadas directamente en el usuario, por ejemplo la comunicación online con nuestro sistema de manera inmediata. Nosotros si bien teníamos un seguimiento vía GPS de los coches, recién teníamos la información al día siguiente, lo que no nos permitía actuar de manera rápida. De esta manera vamos a tener vinculados todos los datos en tiempo real” precisó Porta.El nuevo sistema va a comenzar a implementarse desde el 2 de mayo, pero durante un mes van a estar los dos equipos en los micros, para que la gente pueda seguir usando su tarjeta vieja, hasta agotar su saldo. Juan Porta indicó que “una vez que se agote su saldo los usuarios podrán pedirle al chofer que le cambien la tarjeta, de manera gratuita y así tanto generales como jubilados quedarán incorporados al nuevo sistema”.Esta nueva tarjeta tendrá precargado un saldo inicial de 8 viajes, de manera que no tendrá que realizar ningún trámite adicional al que viene haciendo habitualmente. “Entendemos que va a resultar cómodo y práctico al usuario, es el objetivo principal que nos pusimos en este cambio”.Por otro lado, aquellos usuarios que utilicen el servicio ocasionalmente, podrán realizar el cambio hasta el 31 de mayo en el hall del edificio municipal o en el local TEP de la Terminal de Omnibus.PROYECTAN GARITASDías atrás se realizó la apertura de sobres del llamado a licitación pública para la contratación de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construcción, montaje, instalación y mantenimiento de garitas en la vía pública. Consultamos a Porta sobre esta acción y nos explicó que “hicimos la apertura de sobres para el proceso de construcción, tuvimos un único oferente, una empresa de Rosario, que fundamentalmente se dedica a la venta de publicidad y con ello obtienen los fondos para poder hacer la inversión en la construcción y mantenimiento de las garitas”.Se trata justamente de la misma firma con la que hoy trabaja la ciudad de Rafaela. “Se había terminado un ciclo, hicimos algunas correcciones, determinar de manera más precisa las responsabilidades de cada uno. De todas maneras abrimos un proceso licitatorio para que toda empresa que quiera ofertar pudiera presentarse”.Sobre la disposición de las nuevas garitas, Porta expresó que “no está decidido dónde se van a montar, sí tuvimos una reunión inicial para ver cuáles son las necesidades y las posibilidades de ellos para llegar a un consenso. Están abiertos a ubicarlas en los lugares donde nosotros sugerimos”.Respecto de los tiempos que se manejan para la construcción el Subsecretario aclaró que están “en un proceso administrativo, supongo que la semana que viene tendremos la evaluación técnica de lo que nos presentaron, de las ubicaciones, para a partir de allí sí empezar a dialogar. Luego podremos adjudicar y avanzar con los contratos. Para construir, como tienen los carteles eso requiere de iluminación y lleva un proceso de solicitud de permisos”.