Horacio Zeballos salvó el día en Barcelona

BARCELONA, 26 (AFP-NA). - El marplatense Horacio Zeballos se clasificó ayer para la segunda ronda del ATP de Barcelona, sobre polvo de ladrillo, al derrotar al colombiano Santiago Giraldo en dos sets. El zurdo Zeballos se impuso con parciales de 6-2 y 6-3 al tenista cafetero, que no pudo descifrar el plan de juego del argentino, que ganó con justicia.En tanto, el tenista sudafricano Kevin Anderson eliminó este martes al español David Ferrer en la segunda ronda del torneo de tenis de Barcelona, al que ganó 6-3, 6-4. Anderson, que el lunes se había impuesto al argentino Carlos Berlocq, se enfrentará el jueves al ganador del partido que disputarán el miércoles Rafa Nadal, que entra en liza, y el brasileño Rogerio Dutra Silva. Este último ganó este martes en primera ronda al argentino Renzo Olivo 6-1, 6-1.El torneo de Barcelona se disputa sobre tierra batida y reparte 2,6 millones de euros en premios.CAIDA DE SCHWARTZMANEl argentino Diego Schwartzman, octavo cabeza de serie, cayó este martes en la primera ronda del torneo de Budapest, al perder ante el holandés Robin Haase por 6-1 y 6-3. El francés Gilles Simon, tercer favorito, también fue eliminado a manos del estadounidense Bjorn Fratangelo por 6-4 y 6-1. El torneo de Budapest se disputa sobre tierra batida y reparte 482.060 euros en premios.En tanto que Federico Delbonis llegaba con la incertidumbre de un abandono (en Marrakech) y una baja (en Monte Carlo). Y fue otra frustración ya que ni siquiera jugó. El británico Aljaz Bedene (68º) saltó a la cancha sin rival y terminó venciendo a Marius Copil, el lucky loser.KUERTEN NO ENTRENARA A DEL POTROGustavo Kuerten confirmó que recibió una invitación para entrenar a Juan Martín del Potro pero no la aceptará. El triple campeón de Roland Garros dijo que negó la propuesta para centrarse en proyectos personales y dedicarse a la familia."Me encantaría ayudar a Del Potro porque es un jugador que es capaz de alcanzar el número 1 del mundo pero con todos los compromisos que tengo hice que mi prioridad sea el desarrollo de la "Escuelita Guga", un proyecto que tiene la ambición de reconvertir el tenis en Brasil. Y además el tiempo que me queda libre se lo dedico a la familia, así puedo seguir el crecimiento de mis hijos", dijo Guga.EMBARAZADA Y SIN JUGAR, NUMERO 1Serena Williams generó un gran impacto en el mundo del tenis hace unos días al anunciar que estaba embarazada de 20 semanas, dejando concluir que a fines de enero ganó el Abierto de Australia en plena gestación.La tenista estadounidense de 35 años volvió a ser noticia ya que sin jugar desde aquel primer gran certamen en Melbourne, recuperó el número 1 del ranking, desplazando a la alemana Angelike Kerber al segundo escalón. El cambio en la cima se produjo porque la WTA le restó a la germana los puntos de su título del año pasado en Stuttgart. El ranking contabiliza los resultados de las últimas 52 semanas.La alemana Kerber recuperará el liderazgo el lunes próximo si, al menos, esta semana alcanza las semifinales del torneo de Sttutgart que se disputa sobre polvo de ladrillo y entrega U$S 776.000 en premios.