“Tenemos una identidad”

El momento deportivo por el cual atraviesano se concibe con la realidad de los números, los que en definitiva marcan el presente. En lo que va del año la ‘Crema’ apenasjuegos. Suma siete puntos y sigue último en los promedios, pero con esa sensación de merecer algo más., que el equipo se mata dentro de la cancha, que tiene mucha predisposición pero, manifestóluego de empatar sin goles contra Boca, el puntero del campeonato.Son pequeñas o grandes cosas que cambiaron la mentalidad del plantel ‘albiceleste’. Atlético, el de esta temporada, comenzó a generar algo que hace tiempo había perdido. En lo futbolístico, le sigue faltando gol. Lo sufre; y para Pittinari a su equipo le está faltando, para ganar los partidos y agregó: “Quizás el domingo no tuvimos tantas claras pero si hemos generado dos o tres situaciones, nos cuesta, lo mismo ha pasado partidos anteriores y eso es lo que hace que hoy no tengamos cuatro o cinco puntos más en la tabla de posiciones”.En relación al 0 a 0 ante Boca, el mediocampista de Atlético analizó:. No con tanta claridad como otras veces pero con muchísima actitud y predisposición, lamentablemente no pudimos ganar que era lo que queríamos”.Se dio un partido muy trabado, sobre todo el PT, y por momentos abusó del pelotazo, sobre todo en el ST. “Por lo general en nuestra cancha se presentan así por las dimensiones del campo de juego, porque nadie quiere regalar nada. Era un partido muy importante para los dos, no había muchos espacios para jugar, sabíamos que el que cometía un error lo podía pagar caro”, contó Pittinari.En definitiva, Atlético terminó mejor que Boca y el cordobés de Laborde señaló: “Jugamos contra el puntero del torneo, no le dimos espacios, prácticamente no patearon al arco, solo llegaron una vez, y eso habla muy bien de nosotros”.El plantel profesional de Atlético de Rafaela retornó a los entrenamientos en la jornada de ayer luego del empate del último domingo ante Boca sin goles en Alberdi. En esta primera práctica semanal los dirigidos por Juan Manuel Llop llevaron adelante trabajos regenerativos, ya con la cabeza puesta en el cotejo del próximo domingo ante Olimpo, a las 19:30 hs.Para dicho juego el DT no podrá contar con Kevin Itabel, suspendido por límite de amonestaciones por un partido (volverá para Unión) pero sí vuelve a tener a disposición al delantero Leandro Díaz, quien ya cumplió con la fecha de suspensión. Una alternativa podría ser la salida de Itabel y el ingreso de Díaz, manteniéndose en cancha Mauro Albertengo; o bien la aparición desde el inicio de Fernando Luna.