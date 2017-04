El 'Decano' sueña

Atlético Tucumán salió a la cancha obligado a ganar para seguir con ilusión de pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin margen, no tenía otra opción que derrotar a Jorge Wilsterman de Bolivia para conseguir su primer triunfo en el Grupo 7 y salir del fondo de la tabla. Y lo logró. Con dudas en el primer tiempo, con autoridad en el complemento y algo de suspenso en el final, ganó 2 a 1, volvió a demostrar que no será fácil de doblegar en su estadio y sueña con seguir en la Copa. Los goles: Canuto y Barbona, ambos de cabeza.Le quedan dos partidos. No será fácil porque tras recibir a Peñarol deberá resolver en San Pablo con Palmeiras.