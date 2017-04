Nuevo capítulo de Inferiores

El último sábado se disputó la cuarta fecha del torneo oficial de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. A continuación, todo lo sucedido, los goleadores y lo que se viene para cada club.Florida 4 (Juan Cruz Montenegro x 2, Rodrigo Pineda y Santiago Abratte) - Zenón 0, Santa Clara 2 (Camilo Demarchi y Isaac Griotti) – Bochazo 2 (Facundo Mancilla y Ezequiel Segovia), La Hidráulica 5 (Agustín Junco, Federico Bailone, Walter González y Esteban Ribles x 2) - San Martín 1 (Efraín Gómez), Josefina 2 (Bruno Martina x 2) - Atlético (MJ) 0.Florida 1 (Daniel Dobler) - Zenón 0, Santa Clara 3 (Alan Godoy x 2 y Valentino Feresin) – Bochazo 2 (Federico Godoy y Pablo Zapata), La Hidráulica 5 (Rodrigo Caballero x 3 y Hernán Drelling x 2) - San Martín 0, Josefina 2 (Matías Infante y Martiniano Giménez) - Atlético (MJ) 1 (Emiliano Perren).Florida 1 (Alejo Manna) - Zenón 1 (Santiago Mendoza), Santa Clara 2 (Federico Parola y Joaquín Bocco) – Bochazo 0, La Hidráulica 1 (Fernando Guevara) - San Martín 1 (Juan Forzani), Josefina 2 (Emilio Peralta) - Atlético (MJ) 0.Florida 0 - Zenón 1 (Gastón Bruno), Santa Clara 0 – Bochazo 0, La Hidráulica 1 (Alejo Sosa) - San Martín 2 (Franco Borgarello Boschetto y Luca Bortolón), Josefina 0 - Atlético (MJ) 3 (Francisco Ferrero, Ignacio Vidal y Ramiro Jaime).Atlético (MJ) vs. La Hidráulica, San Martín vs. Santa Clara, Bochazo vs. Florida, Zenón Pereyra vs. Talleres (MJ). Libre: Josefina.Roca 0 – Ramona 4 (Luciano Bessone, Nicolás Salusso, Alan Wenetz y Gonzalo Tulián), Tiro Federal 3 (Cristian Villalba, Nicolás Orellana y Alan Fernández) – Vila 0, Humberto 1 (Julián Campo) – Aldao 1 (Juan Páez), Tacural 1 (Jairo Valdez) – Moreno 1 (Yerson Condori). A Ind. Ataliva le dieron los puntos ya que Unidad no presentó la divisional.Roca 0 – Ramona 0, Tiro Federal 0 – Vila 0, Humberto 4 (Ciro Leineker x 3 y Juan Tapia) – Aldao 2 (Santiago Arriola y Erik Iturre), Tacural 0 – Moreno 3 (Santino Gaido x 2 y Emanuel Beraudo), Ind. Ataliva 2 (Lisandro Coronel y Julián Ricarte) - Unidad 3 (Leonel Barreto, Brian Duarte y Juan Pablo Paiva).Tiro Federal 2 (Tomás Cerrudo x 2) – Vila 0, Humberto 2 (Tomás Gagliano y Adrián Diez) - Aldao 3 (Edgar Retamar x 2 y Juan Pablo Mitri), Ind. Ataliva 3 (Alejo Barsanti, Diego Ricarte y Mauricio Peralta) - Unidad 0. A Moreno y a Ramona les dieron los puntos ya que Tacural y Roca no presentaron las divisionales.Roca 0 – Ramona 0, Tiro Federal 9 (Luciano Villarroel x 2, Lautaro Pierro, Ademir Acosta, Valentín Cerrudo, Agustín Farías, Martín Barale, Damián Villa y Alexander Acosta) – Vila 0, Humberto 1 (Agustín Gómez) – Aldao 0, Tacural 0 – Moreno 1 (Fernando Turquetti), Ind. Ataliva 2 (Sebastián Sereno y Thiago Yaffei) - Unidad 0.Moreno vs. Humberto, Aldao vs. Tiro Federal, Vila vs. Roca, Ramona vs. Ind. Ataliva, Unidad vs. Tacural.