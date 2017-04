Quinta con adelantos

Anoche se desarrolló la habitual reunión del Consejo Directivo de Liga Rafaelina de Fútbol y se confirmó la programación de la fecha 5 del torneo Apertura de la Primera A. Los líderes juegan el jueves. Ben Hur ante Libertad y 9 de Julio visitando a Atlético. El clásico de las ‘vías’, entre Sportivo y Quilmes, irá el domingo. El programa completo:20:30 Ben Hur vs. Libertad, 21 Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio, 21:30 Florida vs. Ferro, 22 Unión vs. Brown.15:30 Sportivo vs. Quilmes, Ramona vs. La Hidráulica, Peñarol vs. Humberto.