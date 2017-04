Citroën, el que más ganó

Ya se palpita el Rally del Argentina. Uno de los cuatro equipos oficiales del Campeonato Mundial de Rally (WRC en inglés) que visitará nuestro país será Citroën, que esta temporada volvió a ser parte del certamen tras un año “sabático”. La marca francesa llega al país donde ha dejado una huella más que imborrable. Junto a Sébastien Loeb (ganador en ocho oportunidades, entre 2005 y 2009 y entre 2011 y 2013), Carlos Sainz (en la primera -2002-) y Kris Meeke (la última -2015-), se dio el lujo de vencer en diez de las últimas trece ediciones, con la salvedad de que el año pasado no han sido partícipes de la prueba.Para lo que será la cita cordobesa, Citroën será representada por dos tripulaciones, al mando de sendos C3 WRC: la del mencionado Meeke junto a Paul Nagle y la de Craig Breen con Scott Martin como copiloto. El primero, además de obtener su primer éxito mundialista en nuestro país, fue el único de la marca en ganar esta temporada (México). Por su parte, el irlandés fue 5° en los tres rallyes que disputó (solo se ausentó en la cita norteamericana), y será su primera vez en nuestro país con un WRC.“Solo tengo buenos recuerdos de la Argentina: 3ª posición en mi primera participación (N. de la R.: en 2014) y luego mi primera victoria en WRC, de la que ya pasaron dos años. Este rally es especial por su ambiente y la emoción – algunos incluso lo llaman locura – del público”, destacó Meeke, que llega siendo 7° en el certamen, a 61 unidades del líder, Sébastien Ogier.“Estoy impaciente por competir en mi primer rally fuera de Europa. Argentina parece un país fantástico, con tramos magníficos”, destacó Breen, que es consciente de que “tendré mucho para aprender, me espera un fin de semana duro. Será la primera vez que compita en tierra con el C3 WRC, y hace mucho que no corro un rally que es completamente nuevo para mí”. Breen ocupa la 6ª plaza del torneo, a 55 de la vanguardia.La actividad para ellos comenzará este jueves, con la disputa de la primera especial en la ciudad de Córdoba. Será a partir de las 20:18.