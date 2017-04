Albarracín expuso su capacidad en Rafaela

El pasado fin de semana estuvo en nuestra ciudad el calificado jinete Matías Albarracín, diploma olímpico el año pasado en Río de Janeiro 2016. Lo hizo en el marco de la Clínica que organizó el Hípico del Jockey Club de Rafaela, teniendo la posibilidad el platense de ofrecer su capacidad y visión moderna de la equitación a un nutrido grupo de representantes, no solo a nivel local, sino de la región y algunas provincias vecinas.“La verdad que me llevé una sorpresa, cuando llegué pensé que estaban un poco más atrasados y que me iba a encontrar con una equitación un poco obsoleta. Pero no, están actualizados y vi muy buenos caballos, a medida que iban avanzando. Con el último grupo comprobamos que tienen jinetes y caballos para saltar en Buenos Aires y competir de igual a igual. Así que me llevé una grata sorpresa, además de la amabilidad con que me han atendido, con el entusiasmo de todos los jinetes, el esfuerzo para participar, así que me llena de orgullo poder contribuir con esto”, expresó Albarracín.Consultado sobre si esta función lo coloca en un plano a futuro como instructor como una de sus prioridades, respondió que “Yo todavía tengo cuerda para ser jinete, pero me interesa difundir un poco los ideales que tengo, la filosofía de montar que tengo que la mamé de mi viejo que tuvo dos Olimpiadas y nos enseñó a mi hermano y a mí. Después apuntamos a que la gente entienda que también cada uno tiene que medirse con una vara diferente. Yo tengo una vara diferente a partir de los Juegos y los chicos deben entender que tienen que divertirse todavía. Hay fases a cumplir, primero entrenar para aprender, luego entrenar para ejercitarse y recién al final para competir. Si entienden eso van a divertirse y sentirse menos frustrados cuando las cosas no salen bien”.Sobre la evolución de la disciplina en cuanto a satisfacciones para nuestro país en los últimos años, expresó que “antes de este Juego Olímpico la gente creía que no se podía, que se estaba a añares y kilómetros, sin embargo con un buen plan, el apoyo económico del ENARD nosotros tuvimos todos los condimentos para hacer bien las cosas. Así demostramos que somos buenos atletas, después puede haber otros que son mejores que nosotros, no hace falta ganar sí o sí, a veces otros tienen un mejor día”.Un elemento vital para el éxito en la equitación es contar con un buen caballo. Sobre este aspecto le requerimos al jinete platense si nuestro país cuenta con la genética acorde a las expectativas cifradas en el alto rendimiento. “Se ha hecho un programa muy interesante en la Federación con lo de las Jóvenes Promesas, que es capturar los buenos talentos en equitación, los chicos que tienen condiciones van progresando y se pulen. Luego viene la otra parte, la del caballo, ahí todavía el programa hay que complementarlo y perfeccionarlo. Los chicos nuevos necesitan caballos viejos, la combinación nuevo y nuevo no sirve, uno de los dos le tiene que enseñar al otro. Entonces todavía hay que hacerle entender a la gente que lamentablemente para subir los escalones tienen que comprar caballos maestros, que enseñen y hagan las cosas fáciles. En el país hay en cantidad porque en algún momento fueron nuevos, a mí por ahí ya no me sirven, pero a un chico si le puede servir”.ASPIRACIONESEn cuanto a sus próximos objetivos deportivos, Albarracín manifestó que “primero el año que viene está el Mundial en Estados Unidos, donde un equipo se va a presentar seguro. Tengo una yegua buena que le apunto ahí, si uno no llega es un punto de exigencia mayor a lo del Panamericano. En Lima 2019 tenemos el puntapié para clasificar a los Juegos Olímpicos y queremos estar en Tokio 2020”. (Fuente: www.todoapulmon-rafaela.com).