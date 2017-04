Lerche fue condenado a dos años de prisión

SANTA FE, 26 (NA). - La Justicia santafesina condenó ayer a dos años de prisión en suspenso al expresidente de Colón Germán Lerche, en una causa iniciada por la AFIP por "evasión dolosa tributaria". El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría, condenó a Lerche a 2 años de prisión en suspenso por evasión de impuestos ya que se lo acusaba de no haber ingresado a las arcas del Estado 287.553,68 pesos en concepto de retención por el impuesto a las Ganancias durante el período fiscal agosto 2012.Al hablar ante el tribunal, Lerche responsabilizó a la AFA por el accionar de los clubes de fútbol y de sus dirigentes a la hora de no liquidar el dinero de los impuestos. "Es un error en el que hemos incurrido producto de la propia Asociación del Fútbol Argentino", señaló el exdirigente "sabalero". "Sin mentir un centímetro quiero contar toda la verdad. Los jugadores son los primeros que no quieren pagar impuestos. Son los peores. Cuando uno les toca el bolsillo parece que te hacés un gol en contra o que te cobran un penal", graficó Lerche, quien en su momento tuvo una estrecha relación con el fallecido titular de la AFA, Julio Grondona.También el exdirigente disparó contra los representantes, quienes a su criterio actúan "como consejeros, les mienten a los jugadores". Antes de darse a conocer el fallo de la Justicia, Lerche habló por espacio de media hora ante los jueces La AFIP denunció a Colón -durante la gestión de Lerche- por el no pago de 287.553 pesos que retuvo a futbolistas en concepto de impuestos a las Ganancias, pero que nunca llegaron a las arcas del Estado.Técnicamente la atribución delictiva es por la presunta "apropiación indebida de tributos (Arts. 6 y 14 de la Ley 24.769)", un delito que prevé una pena que va de dos a seis años de prisión.POSTULACION DE GAMEZEl presidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, aprovechó la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para postularse como cabeza de la flamante Superliga, tras la renuncia de Marcelo Tinelli. Gámez, ante el resto de los dirigentes de Primera División, afirmó que está dispuesto a renunciar a su cargo de presidente de Vélez si es que aceptan su postulación para la Superliga, que se iniciará con la próxima temporada.Si bien todavía no está definido el estatuto final, por lo que no se sabe si deberá renunciar o no a su cargo en el club, Gámez quiere ocupar el puesto que indefectiblemente iba a ser para Marcelo Tinelli, pero que quedó "liberado" luego de su renuncia.