Irrumpió en el Senado con cruces de acusaciones

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La discusión por la crisis en Santa Cruz llegó ayer a la sesión del Senado, donde Virginia García, legisladora por esa provincia, acusó al presidente Mauricio Macri de someter al distrito a un "ahogo financiero y económico", por lo que fue duramente cuestionada por el oficialismo.La senadora del PJ-FPV, que es cuñada del diputado Máximo Kirchner, presentó una cuestión de privilegio (una queja formal) contra el Presidente en el inicio de la sesión especial en la que el Senado trató los proyectos de ley que declaran la emergencia económica en las provincias afectadas por las inundaciones."Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el presidente Mauricio Macri como consecuencia del ahogo financiero y económico al que han sometido a la provincia de Santa Cruz desde 10 de diciembre de 2015", expresó García.Tras calificar como "inadmisible lo que sucedió en Río Gallegos", en referencia al ataque contra la residencia oficial de la gobernadora Alicia Kirchner ocurrido el último viernes por la noche, la senadora mostró una tapa del diario Clarín yseñaló: "Para algunos, los incidentes son solamente con Alicia y con Cristina (Kirchner)"."El ahogo financiero y económico puede analizarse a partir de los datos que están a la vista de todos. Los adelantos de coparticipación y envíos de ATN comparados con los de diciembre de 2015 son 85 por ciento menos", afirmó.En el mismo sentido, indicó que "los adelantos de coparticipación, que la gobernadora agradece, se los entregan un viernes y se los sacan un lunes, pese a que son adelantos, no asistencia financiera".Entre los motivos de la crisis económica que atraviesa la provincia, García nombró la "disminución de la actividad de YPF" y el alto en las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.Además, afirmó que "durante el período 2011-2015, quien gobernaba incrementó la planta de trabajadores en 10 mil trabajadores", en alusión al exgobernador peronista Daniel Peralta, y agregó: "Habíamos decidido dejar de pertenecer al Gobierno de quien comandaba la provincia de Santa Cruz"."¿Cuál es un plan serio? ¿Condenar a los actuales empleados de la administración pública al ostracismo y la migración? ¿Eso es un plan serio?", interrogó la senadora, quien concluyó su exposición con un pedido a sus pares: "No se olviden de que Mauricio es Macri, pero Alicia es Kirchner".Inmediatamente le salió al cruce la senadora oficialista Laura Rodríguez Machado, quien planteó una cuestión de privilegio contra su par santacruceña y advirtió: "No podemos dejar pasar que hagan responsable al Gobierno nacional de una situación que no le compete".Según indicó Rodríguez Machado, la provincia de Santa Cruz recibe "2.100 millones de pesos mensuales y son 800 millones con los que se cubren gastos corrientes".Luego, la senadora del PJ-FPV por Santa Cruz María Ester Labado planteó otra cuestión de privilegio pero contra el diputado nacional de la UCR Eduardo Costa, principal referente opositor de Santa Cruz y uno de los señalados por elkirchnerismo como presunto responsable de las protestas."Vive permanentemente desinformando, como se acaba de hacer en este momento", acusó Labado en alusión a las cifras mencionadas por Rodríguez Machado, y agregó: "La información de Eduardo Costa es mentira, trata de confundir a la gente para generar más caos en la provincia de Santa cruz".