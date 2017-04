El Gobierno avanza con el plan de reforma educativa

El presidente Mauricio Macri presentó ayer una plataforma web para que los ciudadanos "puedan contribuir a la elaboración del Plan Maestro", el proyecto de reforma educativa que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, y aprovechó la ocasión para advertir que "la enorme mayoría de los docentes tiene un compromiso de verdad" con su tarea.

"Muchos chicos esperan acceder a jornada extendida, a tecnología, a idioma, y sobre todo muchos docentes, porque la enorme mayoría de nuestros docentes tienen un compromiso de verdad", sostuvo Macri en el acto de presentación en la Casa Rosada, donde estuvo junto al ministro de Educación, Esteban Bullrich.

En medio del conflicto que el macrismo mantiene con sindicatos docentes y tras los resultados de las Pruebas Aprender que mostraron una situación preocupante en materia educativa, el Gobierno decidió impulsar esta consulta a los ciudadanos.

El Plan Maestro, que fue diseñado con los aportes del Consejo Federal de Educación y de una mesa de académicos y especialistas en la materia, apunta a "dar una respuesta a las problemáticas más profundas del sistema educativo", sostuvo el mandatario.

Entre los objetivos del plan figuran garantizar la cobertura universal del nivel inicial desde sala de 3 años; que en cuatro años todas las escuelas estatales del país estén conectadas a Internet; que en los próximos diez años disminuya un 70 por ciento el abandono de los estudios en el nivel secundario y que dentro de nueve años el 50 por ciento del plantel docente sea bilingüe en inglés o portugués.

"Heredamos una extraña conciencia de creer que ocultando información el problema desaparecía, como si la estadística fuera una enemiga y no el problema que compartimos", advirtió el jefe de Estado. Y agregó: "Con la evaluación Aprender salieron a la luz muchísimos datos e información y que tenemos un problema. Hay que asumir ese problema y comprometernos a trabajar. La mayoría de los padres que estaban cerca de sus hijos ya sabían lo que estaba pasando, que a sus hijos les costaba leer de corrido, comprender textos y hacer operaciones de matemáticas comunes".

También hizo una mención solapada a su enfrentamiento con los gremios de los trabajadores de la educación: "El sábado pasado estuve en Lobos y como cinco docentes se me vinieron encima y me dijeron ´nosotras no paramos´. La verdad que es una alegría verlas a ellas orgullosas sintiendo cuál es su responsabilidad", comentó durante su discurso.

Sobre el Plan Maestro, Macri destacó que se está poniendo esa plataforma en Internet "para que cada uno, el papá, el abuelo, el docente, el alumno, pueda acceder y aportar su idea". Confió además en que "este debate va a ser muy rico, valioso e importante", y subrayó que el Gobierno eligió "el camino del diálogo, trabajando juntos para hacer lo que había que hacer y que no se hacía, que es poner a los temas centrales sobre la mesa".

Los ciudadanos podrán hacer sus aportes en el sitio https://dialogo.compromisoporlaeducacion.edu.ar/ hasta el 30 de mayo próximo, lo cual "permitirá conocer las necesidades de la sociedad y mejorar las metas y objetivos que constituyen el Plan", informó Presidencia.

A su vez, las contribuciones "serán consideradas por los equipos técnicos del Ministerio de Educación para la elaboración del documento final, antes de que el proyecto de ley sea presentado en el Congreso de la Nación para su tratamiento".

En el sitio se encuentran las metas prioritarias y otros detalles del proyecto para que quienes deseen intervenir puedan interiorizarse. El disparador de esta iniciativa fue principalmente el resultado negativo de la Prueba Aprender, realizada por el Gobierno el 18 de octubre del año pasado pese al rechazo de los gremios, y que se dio a conocer en marzo pasado. Esa evaluación, hecha a 1.400.000 alumnos de todo el país, reveló que 7 de cada 10 chicos termina la secundaria con nivel básico o inferior en Matemáticas y casi la mitad de ellos sólo obtiene un desempeño básico o por debajo del básico en Lengua.