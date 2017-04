Leo Gutiérrez anunció el retiro

A puro agradecimiento, emocionado y confirmando la noticia que se temió durante toda la temporada y mucho más en los últimos días, Leo Gutiérrez anunció su retiro del básquet luego de finalizar la presente temporada de la Liga Nacional.La salida de Gutiérrez marcará el adiós de uno de los jugadores más grandes que ha dado nuestra competencia. No solamente estamos hablando de un jugador que ha brillado en la elite por 23 temporadas (incluyendo la actual), sino también del más ganador de la historia al haber conseguido diez títulos de Liga, uno de ellos con Ben Hur de nuestra ciudad en la temporada 2004/05. Además, el fresco recuerdo de que hace semanas se convirtió en el jugador con más presencias de la Liga también está latente. También fue uno de los protagonistas de la histórica Generación Dorada.Gutiérrez se tomó unos minutos en la sede de Peñarol, declaró su retiro al concluir la 2016/17 y se llenó de agradecimientos, acordándose no solo de los últimos años felices que pudo vivir en su actual Club, sino también recordando su paso por los anteriores clubes argentinos (San Martín de Marcos Juárez, Olimpia de Venado Tuerto, Atenas, Obras, Ben Hur y Boca) y los protagonistas que lo fueron marcando a lo largo de exquisita trayectoria. "Es el momento de decirle basta a este deporte que me dio tanto. Llegué a este momento dejándolo todo y le estoy sumamente agradecido al básquet. Realmente no tengo palabras para describir lo que es jugar al básquet profesional y la Liga, estoy sumamente feliz de haber llegado hasta acá", declaró Gutiérrez.