Detuvieron a 77 hinchas de Boca que volvían de Rafaela

Un grupo de 77 hinchas de Boca fue detenido en la madrugada del lunes y liberado a las pocas horas al no poder determinar de quién eran las tres armas de fuego que fueron secuestradas en el interior del micro que los trasladaba de Rafaela, donde acompañaron a su equipo, hacia Buenos Aires.

El operativo fue realizado por la Gendarmería nacional y la Policía provincial en el peaje de la localidad de Timbúes, en la autopista Rosario-Santa Fe, cerca de la ciudad de San Lorenzo. El colectivo en el que circulaban fue requisado por la Gendarmería y las Tropas de Operaciones Especiales de la policía santafesina y debajo de los asientos encontraron tres pistolas: una calibre 9 milímetros y dos calibre 22 milímetros.

Por esta razón, al no aparecer ni poder determinar los dueños de las armas, los hinchas fueron trasladados a la Unidad Regional XVII, de la ciudad de San Lorenzo, según publicó el portal SL 24. Los detenidos fueron sometidos a actuaciones judiciales y la empresa propietaria del colectivo sancionada por exceso de pasajeros en la unidad secuestrada, informó el portal "Rosario 3".

Los hinchas, que habían estado en el estadio "Nuevo Monumental" de la Perla del oeste santafesino, donde su equipo igualó sin goles frente a Atlético Rafaela, fueron liberados cerca de las 11. Igualmente, según anunció la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, "todos los barras de Boca que fueron detenidos serán incluidos en el listado de control de admisión".

"Este exitoso procedimiento de la Gendarmería significa un nuevo paso en la lucha contra las bandas criminales que sólo generan violencia y delitos en el fútbol argentino", aseguró Bullrich. Además, el procedimiento reflejó el fuerte compromiso del Gobierno Nacional de erradicar a los barras del fútbol, para que este deje de ser un nido de violencia que genera situaciones de delito y complicidades. El mismo fin tiene el programa "Tribuna Segura", coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de su Dirección Nacional de Espectáculos Futbolísticos, encabezada por Guillermo Madero.



OPERATIVO EXITOSO



Según detalla la Policía de nuestra ciudad en un parte de prensa, especifica que el Operativo de Seguridad que se realizó el domingo en el partido entre Atlético y Boca fue positivo. El mismo establece que “previo, durante y luego del mismo se llevaron a cabo diversos operativos de seguridad que incluyeron controles de automóviles, colectivos y de personas en los ingresos a la ciudad y al momento de la entrada al estadio con el objeto de descartar cualquier elemento que altere el buen desarrollo del evento.

Junto a los 320 efectivos comandados desde esta Unidad Regional V colaboraron otras fuerzas provinciales y un helicóptero. También se contó con la colaboración de Gendarmería Nacional y agentes de Control Público. Estuvo presente el Sr. Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, el Sub jefe de la Policía de la Provincia Director General de Policía José Jorge Alberto Pérez, el Jefe de la Unidad Regional V Director de Policía Adrián Guillermo Rodríguez, y el Sub Jefe Unidad Regional V Director de Policía Marcelo Bustamante. El accionar se desarrolló con gran éxito y total normalidad y profesionalismo, no registrándose incidentes.