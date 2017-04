Se reedita el programa Mi Negocio en mi Barrio

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, pondrá en marcha una nueva edición del programa Mi Negocio en mi Barrio, una propuesta de capacitación que agrega valor a los comercios de la ciudad.En el marco de las habituales recorridas por diferentes sectores de la ciudad con el fin de conversar con los vecinos sobre diferentes acciones, programas y servicios, integrantes del equipo de gobierno visitan en esta oportunidad comercios barriales con el fin de informar personalmente sobre los alcances de esta iniciativa.“Comenzamos en el barrio 9 de Julio la comunicación personalizada del inicio de esta nueva edición de Mi Negocio en mi Barrio”, explicó Marcos Corach, secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, durante la recorrida por dicha zona. “En estos tiempos, en que se ha detectado una merma en el consumo, es muy importante que los pequeños comerciantes barriales se capaciten y tengan a su alcance herramientas que permitan mantener las ventas o mejorarlas”, agregó.“Trabajamos con las universidades de la ciudad que tienen carreras vinculadas con los negocios y la comercialización, cuyos docentes tienen a su cargo las capacitaciones, que se realizarán en horarios especiales para que los interesados puedan asistir sin interferir con sus actividades económicas”, amplió el funcionario.“Mi Negocio en mi Barrio es una herramienta de mucha ayuda”, aportó el concejal Jorge Muriel, quien también participó de las conversaciones con los vecinos comerciantes. “Cuando a mí me tocó emprender un negocio propio, hace varios años, ojalá hubiera tenido en aquella oportunidad un apoyo como este, que me hubiera servido mucho para aprender muchas cosas que no sabía”, ejemplificó.Por su parte, Marcos Molina, referente de una de las universidades vinculadas al proyecto, brindó diferentes detalles sobre la capacitación: “Dura todo el año y se desarrolla en encuentros mensuales, gratuitos, en los que se abordan temas como técnicas para ser un mejor vendedor, estrategias de marketing para comercios locales, herramientas digitales para promocionar el negocio, aspectos legales y contables, normativas de protección al consumidor, medidas de prevención y seguridad”.