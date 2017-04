Falleció periodista Sylvina Walger

La periodista que supo retratar la naturaleza de los gobernantes en libros como "Pizza con champán", sobre la cultura menemista, y "Cristina, de legisladora combativa a presidenta fashion", un repaso biográfico de la ex mandataria, murió en el hospital porteño Ramos Mejía. Estaba internada debido a la reaparición del cáncer de pulmón que había logrado superar con un primer tratamiento.

La noticia de su muerte, que ocurrió el miércoles pasado, trascendió el sábado último a través de periodistas, que la difundieron por las redes sociales. Walger, que también era socióloga, publicó artículos en La Nación, Newsweek, la revista Humor y Gaceta Mercantil. Fue una dura crítica de las gestiones de Carlos Menem y del matrimonio Kirchner.

Militante de la agrupación Montoneros durante los 70, se exilió en España hasta el final del gobierno militar. Integró la redacción de la revista Noticias de la agrupación guerrillera. De regreso en el país, Walger se dedicó por completo al periodismo y a sus libros sobre la política local. "Aquello no era para liberar a nadie -declaró en una entrevista sobre los años 70-. Al final era la lucha por el poder."

En esa misma entrevista afirmó que sentía que estaba "prohibida" por el kirchnerismo. "Yo fui montonera. Y tengo que decir que hubo dos demonios: la dictadura militar y los montoneros. Y estos jóvenes que rodean a la presidenta han idealizado esa época. Para ellos, el mundo empieza con el «default» de 2001. No vivieron la represión -agregó-. Primitivos intelectualmente, nacionalistas hasta la exasperación, absolutistas a lo Napoleón (no bonapartistas), desprecian profundamente la democracia y sus reglas."

Pero sus intereses en los temas de actualidad superaban la política y lo hacía sin frivolidad. En esa línea, publicó "Tv Guía Negra" (con Carlos Ulanovsky); "Una mujer", biografía no autorizada de Susana Giménez (con Claudia Acuña), y "Los paraísos argentinos", sobre Pinamar, Punta del Este y Miami. (Fuente: La Nación).