Título G-3 para Vivas

Este fin de semana se realizó en Santa Fe el torneo nacional Grado 3 de las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, en damas y varones. En Sub 16 damas obtuvo el triunfo la rafaelina Sofía Vivas, con el siguiente detalle de resultados: w.0 en el primer partido (lesión de la rival), triunfo ante Azul Manatini por 6-2 y 6-0 en semifinal, y victoria ante Delfina Monzón en la final por 3-6, 6-3 y 6-3.La actividad tuvo lugar en el Jockey Club y Solares de la Laguna. Cabe mencionar que a comienzos de este mes, la tenista local quedó entre las ocho mejores del Grado Dos que se realizó en Villa Carlos Paz.