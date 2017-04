Una fecha de clásicos

El sábado 22 de abril se disputó la cuarta fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la cual tuvo fecha libre Atlético de Rafaela. Trascendieron los duelos entre Ben Hur y 9 de Julio, donde el local ganó las dos categorías más grandes y el León en las tres más chicas, con un empate en novena especial. También se dio el clásico sunchalense, donde Libertad sumó mayor cantidad de puntos que Unión.Este es el detalle de los resultados:Ben Hur 1 (Fabricio Cañete) - 9 de Julio 0; Sp. Norte 0 - Brown de San Vicente 2 (Joaquí Jaime -2-); Unión 0 - Libertad 2 (Enzo Fernández -2-); Peñarol 1 (Agustín Vera) - Independiente de San Cristóbal 0 y Quilmes 0 - Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Ríos).Unión 2 (Roberto Coronel y Lucio Carlachani) - Libertad 3 (Alejandro Sosa, Martín Correa y Diego Vizgarra); Peñarol 3 (Nahuel Nuñez, William Acosta y Bruno Zárate) - Independiente de San Cristóbal 0; Ben Hur 2 (Marcos Rodríguez -2-) - 9 de Julio 0 y Quilmes 0 - Ferro 0. Brown le ganó puntos a Sportivo Norte, que no presenta divisional.: Ben Hur 1 (Agustín García) - 9 de Julio 2 (Martín Sterren y Franco Rovedatti); Sp. Norte 0 - Brown 0; Unión 2 (Tiago Bilan -2-) - Libertad 2 (Pablo Russo y Cristian Triverio); Quilmes 1 (Ramiro Lencina) - Ferro 1 (Eduardo Murúa) y Peñarol 1 (Alexander Fernández) - Independiente 0.Ben Hur 1 (Joaquín Taborda) - 9 de Julio 2 (Juan Scherneski y Joaquín Peralta); Unión 1 (Emilio Díaz) - Libertad 0; Peñarol 2 (Maximiliano Pandolfi y Joaquín Vera) - Independiente 0 y Quilmes 3 (Ulises Diguiay -3-) - Ferro 0. A Sp. Norte se le otorgan los puntos porque Brown no presenta divisional.Ben Hur 0 - 9 de Julio 2 (Tomás Sandoval y Matías Mendoza); Sp. Norte 3 (Gabriel Gorosito, Ramón Araujo y Nahuel Guzmán) - Brown 3 (Benjamín Bolaño -2- y Rubén Ortiz); Unión 1 (Enzo Arias) - Libertad 2 (Brian Goro y Ulises Reynoso); Peñarol 0 - Independiente 2 (Alejo Aguirre y Alan Mousanpes) y Quilmes 0 - Ferro 4 (Lucas Moralez -2-, Tomás Chaparro y Angel Bonamino).Ben Hur 1 (Bruno Lampert) - 9 de Julio 1 (Kevin Bravo); Unión 0 - Libertad 0.9 de Julio 1 (Santiago Filippa) - Ben Hur 3 (Thiago Moneghessi -2- y Alexis Ferreyra); Brown 0 - Sp. Norte 1 (Nicolás Rodríguez); Libertad 1 (Abraham Veliz) - Unión 1 (Bruno Rivarossa); Independiente de San Cristóbal 0 - Peñarol 1 (Enzo Wattier) y Ferro 1 (Axel Bravo) - Quilmes 1 (Alejandro Fumilla).9 de Julio 2 (Santiago Basualdo y Alejandro Diaz) - Ben Hur 0; Brown 0 - Sp. Norte 4 (Mateo López, Sebastián Toloza y Juan Retamoso); Libertad 0 - Unión 1 (Juan Nuñez) e Independiente 0 - Peñarol 0. Quilmes no presenta divisional.PRINCIPALES POSICIONESLibertad y Brown de San Vicente 12 puntos; Atlético 9.Libertad 10 puntos; Ben Hur 9; Atlético, 9 de Julio y Peñarol 6.Unión 10 puntos; Libertad 8; Brown y 9 de Julio 7.Quilmes 12 puntos; 9 de Julio 10; Peñarol 8.9 de Julio y Libertad 12 puntos; Atlético 7.Ben Hur 9 puntos; Quilmes y Peñarol 8; Atlético 7.Unión 10 puntos; Ferro 9; Libertad y 9 de Julio 7.PROXIMA FECHASerá la quinta con estos partidos: Ferrocarril del Estado vs. Peñarol; Independiente de San Cristóbal vs. Unión de Sunchales; Libertad vs. Sp. Norte; Brown de San Vicente vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Atlético. Libre: Argentino Quilmes.