Atilra no acepta los cuestionamientos

La crisis de SanCor desató otro conflicto político-económico que puede seguir perjudicando el sector lácteo. Atilra, el gremio de los trabajadores de la industria, quedó en el ojo de la tormenta por el cobro del aporte extraordinario por empleado y por otros cuestionamientos específicos.

Esto generó malestar en la cúpula sindical que denunció “difamación” política en la última asamblea y que prepara algunas manifestaciones públicas.

En los últimos días el que habló fue Heber Ríos, secretario general del gremio en General Rodríguez. El dirigente expresó de los trabajadores de la industria láctea, denunció una campaña contra el sindicato de parte desde estos empresarios que confrontan con los gremialistas para lograr la indefensión de los trabajadores y poder aplicar políticas de ajuste y flexibilización.

En declaraciones radiales argumentó la crisis láctea expresando que “hace un año y medio, dos años, la cadena del sector, producto de una cuestión internacional, la baja de los precios internacionales de la leche en polvo, también hay que atribuírselo a una complicación gravísima que tuvo el sector primario, los productores, con dos inundaciones en las principales cuencas lecheras del país, y sumado a la poca rentabilidad que ya tenía este sector generó que se cierren tambos.”

Además graficó que “producto de la falta de políticas serias del Estado para la lechería, no fijan reglas claras en el negocio y eso lleva, más allá que muchas veces el sector empresarial es señalado como uno de los que mayor rentabilidad se lleva del negocio, nosotros que conocemos la interna, venimos denunciando hace muchísimo tiempo, el sector comercial es que el termina formando los precios.”

Respecto de la relación con el gobierno nacional y la búsqueda de soluciones para la situación de SanCor de la cual participa el gremio, Ríos reconoció que hubo reuniones con Melconián (entonces presidente del Banco Nación). El Secretario manifestó que “cuando vio los salarios de los trabajadores lecheros automáticamente dijo que no podíamos tener ese nivel de salarios y que una empresa no podía funcionar con ese nivel. Le explicamos cuál era el impacto sobre el producto final terminado, el salario impacta solamente entre un 15% y un 22%, no es demasiado considerable.” Y continuó diciendo “no nos sorprende la reacción de Melconián ni de ninguno de los economistas del gobierno.”

Finalmente se refirió sobre la campaña de difamación denunciada: “hoy pueden agarrar noticias de los diferentes medios de comunicación donde constantemente están operando. Hubo una negociación entre integrantes del gabinete nacional y de la empresa SanCor y nuevamente se sigue haciendo hincapié que el gobierno quiere meter presos a los dirigentes de Atilra porque los responsabilizan de la situación de SanCor. Ya nos habían amenazado del sector empresario diciendo que ellos tenían contacto con las altas esferas del gobierno nacional. Los invito a averiguar, pero varios integrantes del gabinete nacional son dueños de empresas lácteas y son los que están llevando adelante esta confrontación. Su intención es clara: encarpetar a los dirigentes, intervenir los sindicatos para dejar en un estado de indefensión total a los trabajadores para poder avanzar en políticas de ajuste, flexibilización laboral”.



NEGOCIACION POR EL “APORTE”



Según indicó el diario Clarín, el gobierno de Macri busca reducir el aporte extraordinario de $ 3.500 que cobra cada trabajador. La idea es bajarlo a $ 500, $ 1.000 y $ 1.500 por trabajador de acuerdo al tamaño de la empresa pero Atilra sólo aceptaría $ 850, $ 1.200 y $ 2.000.

Por lo pronto se acordó abonar un plus del 3% del salario pero las empresas chicas se negaron y exigieron que fuera el 2%, por lo que la negociación no avanzó.

En tanto, y dentro de este contexto, hoy por la mañana el gremio convocó a una conferencia de prensa en la ciudad de Sunchales. Por lo pronto no trascendió sobre qué querrán referirse los referentes del sindicato.