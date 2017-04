TiempoAlejandro Dumas decía que. En parte lo confirma el viejo pensamiento del griego Sófocles:Precisamente porque el tiempo es importante, no debe malgastarse., escribió Benjamín Franklin.Lo malo es que mucho gente no sólo malgasta el tiempo sino que incluso lo mata, olvidando que quien mata el tiempo mata la vida.Con todo, hay que tomarse tiempo también, pare no hacer de él una obsesión. EnJuan Lubbock re足cuerda quese llama precisamente una página que tiene sabor oriental: