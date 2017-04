Gremios de transporte piden exenciones en Ganancias

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, recibió ayer a los secretarios generales de los sindicatos de la CATT (Confederación de Trabajadores del Transporte), con quienes analizó alternativas para dar lugar al reclamo de esos gremios para exceptuar del Impuesto a las Ganancias a las horas extras y viáticos. El Gobierno y los sindicatos del transporte quedaron en volver a reunirse en 15 días y, según trascendió de fuentes gremiales, la opción más probable es que se deba girar un nuevo proyecto de ley de Ganancias al Congreso para establecer así la excepción de Ganancias a esos pagos extra que reciben los trabajadores.

Triaca y técnicos de la AFIP recibieron a los gremialistas, entre ellos Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Omar Maturano (La Fraternidad) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y quedaron en seguir analizando el reclamo y reunirse en 15 días. "Seguimos insistiendo por un concepto que nos une a todos los trabajadores del transporte que es que tenemos que hacer horas extras y trabajar los feriados obligatoriamente, no tenemos opción. Eso nos lleva a tener que tributar más. En este momento, no nos hacen cambiar de escala, pero seguimos tributando", detalló Brey en una conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Se avanzó en plantear temas específicos desde cada sector. Obviamente hay que seguir con reuniones. En dos semanas vamos a tener una nueva reunión para seguir avanzando", sostuvo el sindicalista. El representante de la CATT planteó: "La última modificación de Ganancias contemplaba que si bien se siguen tributando las horas extras no tenés que cambiar de escala. Pero esto no se esta aplicando. Por ejemplo, en el caso aeronáutico las horas extras tienen otro nombre, por eso digo que es un tema de implementación, más técnico, que tenemos que ir solucionándolo sector por sector. Además, también pedimos y exigimos que los viáticos tampoco tributen más".

Y agregó: "Hay muchísimos trabajadores afectados por ganancias. En el sector aeronáutico es de un 70 u 80 por ciento. Por el momento vamos a continuar por los canales del dialogo porque las señales han sido buenas y estamos avanzando".

Al respecto, trascendió que el presidente Mauricio Macri podría hacer en los próximos días un anuncio sobre la excepción de Ganancias para horas extras durante un acto por el Día del Trabajo con el sindicalista aliado Gerónimo Venegas, pero voceros de los gremios del transporte pusieron en duda esa posibilidad e insistieron en que la medida tardará más en oficializarse y que en 15 días se seguirá evaluando.

Por su parte, el secretario general del sindicato de personal jerárquico de la AFIP (UPSAFIP), Julio Estévez, quien integra el sector de gremios encolumnado con Venegas que prefirió quedar al margen de la conducción de la CGT, elogió la eliminación del Impuestos a las Ganancias a conceptos remunerativos que evalúa el Poder Ejecutivo.