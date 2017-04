Domingo a las 19:30

La AFA dio a conocer este lunes los días y horarios de los partidos de la 22ª fecha del Torneo de Primera División 2016/17. En este sentido, se confirmó que la Crema estará visitando a Olimpo en Bahía el próximo domingo en el atípico horario de las 19:30. Cabe señalar que luego de esta jornada, Atlético tendrá luego dos partidos consecutivos como local: primero ante Unión y Luego ante Atlético Tucumán. En tanto, Boca jugará el domingo contra Arsenal en el mismo horario, mientras que fue postergado el encuentro entre River y el Decano Tucumano. El cronograma de la jornada es el siguiente: viernes 28, a las 19 Quilmes vs. Talleres y a las 21:15, Independiente vs. Estudiantes; sábado 29, a las 16, Gimnasia vs. San Lorenzo y Huracán vs. Newell's; a las 16:10, Sarmiento vs. Colón; a las 18:20, Tigre vs. Banfield; a las 20, Temperley vs. Racing y a las 20:30, Unión vs, Patronato; domingo 30, a las 16, Godoy Cruz vs. San Martín SJ; a las 17, Rosario Central vs. Aldosivi y a las 19:30, Boca vs. Arsenal y Olimpo vs. A. Rafaela; martes 2/5, a las 21, Lanús vs. Vélez. Postergado: A. Tucumán-River.De cara al trascendental encuentro del domingo ante Olimpo en Bahía Blanca, un partido vital ante un rival directo en la lucha por la permanencia, el plantel de Atlético retomará este martes por la tarde los entrenamientos. Cabe recordar que para ese duelo, Llop no podrá tener en cuenta a Kevin Itabel, quien llegó ante Boca a las 5 amarillas, mientras el que podrá volver es el delantero Leandro Díaz, quien ya cumplió la fecha de sanción. De no mediar ningún inconveniente, y teniendo en cuenta lo que tiene en mente el DT y la buena performance del equipo en los últimos partidos, esa podría ser la única variante que se realizaría en el 11 inicial que enfrentará a los bahienses.El partido entre River y Sarmiento fue lo más visto del último domingo por la pantalla chica, con 16,1 de rating -transmitió Telefe- seguido por el que disputaron Atlético Rafaela y Boca, con 11,8 (televisó el 13 de Buenos Aires). El mismo contó con los relatos de Sebastián "Pollo" Vignolo y comentarios de Diego Latorre.