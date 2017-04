Automóvil volador tiene éxito en sus primeras pruebas

La idea de un "auto volador" es una que muchos inventores han tenido, sin que hasta ahora haya un resultado concreto o siquiera un producto cerca de llegar al mercado.

Pero una compañía alemana dio un paso concreto, mostrando el primer vuelo de un prototipo que buscará convertirse en el taxi del futuro.

La firma Lilium publicó un video de la primera prueba de vuelo de su vehículo que usa un despegue vertical, como el de un helicóptero. El vuelo -desarrollado sin problemas, según indicó la compañía- fue realizado en Munich y controlado de forma remota, sin pasajeros en el avión.



FUNCIONAMIENTO

El prototipo tiene 36 motores de reacción instalados a largo de las alas de 10 metros. Durante el despegue y el aterrizaje, secciones de las alas giran para apuntar hacia abajo con los motores, regulando el ascenso y descenso.

Una vez en el aire, esas mismas secciones vuelven a girar para impulsar el movimiento hacia adelante.

La compañía proyecta que el vehículo, impulsado con energía eléctrica, tendrá un rango de 300 kilómetros por carga a una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.

La versión actual tiene espacio para dos pasajeros, pero Lilium apunta que el producto final tenga espacio para cinco personas. Hasta ahora la compañía no ha hablado de posibles fechas para un lanzamiento, aunque sí se ha referido al potencial del vehículo como un reemplazo para los actuales taxis.

Incluso, citan las ventajas que ofrecerán en costos y tiempos, indicando que la versión final de la nave podría hacer el mismo trayecto desde Nueva York al aeropuerto JFK que actualmente cuesta US$ 73 y toma 55 minutos, en 5 minutos y por US$ 6.

Lilium no es la única compañía trabajando en un sistema similar. La eslovaca AeroMobil lleva años trabajando en un vehículo que, según indicó el año pasado, saldría a la venta en 2017. Airbus también está avanzando en esta área, apuntando a hacer una primera prueba a fines de este año y Uber también anunció trabajos relacionados a esta misma área. (Fuente: Emol.com)