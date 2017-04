Mi calle se vistió de fiesta

Que Joan Manuel Serrat es el principal juglar del siglo XXI se los hemos dicho hasta el hartazgo, incluso con un halo proselitista por si se necesita votar al respecto. Las canciones del “Nano” pueden aplicarse cotidianamente a las cosas que nos pasan y le caben como anillo al dedo a las historias que se tejen alrededor y dentro del fútbol, nuestra pasión popular.El catalán, que ayer habrá estado de parabienes por su Barcelona del alma, no sabrá jamás que apelaremos a su histórica “Fiesta” para graficar lo que vivimos una maravillosa tarde de otoño como la de ayer en Alberdi y en Rafaela toda.Serrat no tendrá a nadie que le cuente que aquella pieza de arte que modeló a fines de los ´60, como excusa para presentar una feroz crítica a la sociedad tradicionalista española, nosotros la utilizaremos para descargar nuestras emociones luego del Atlético 0 – Boca 0.“Recogieron las basuras” para que los poderosos y los humildes confluyan en ese lugar mágico que es el “Monumental”, cómplice de las gestas “celestes” hasta hace mucho tiempo. “Cremosos” de toda la vida, esos que ostentan un lugar tradicional dentro del estadio, debieron convivir con ocasionales hinchas de Atlético, “xeneixes” camuflados o meramente curiosos autoconvocados como “extras” de una película.Subieron los escalones de la tribuna de Víctor Manuel con parsimonia, soñando con los puntos que mereció el equipo de Llop y una vez que llegaron al lugar indicado miraron con furia al encontrar “su” sitio usurpado. Encararon con la frase “yo siempre me siento acá”, generando el corrimiento de decenas de traseros.Después la mirada desconfiada, el reojo permanente evaluando reacciones ajenas y poniendo a prueba la paciencia propia. El nervio, el lamento, el insulto al pasado y a los centímetros de menos de los atacantes “celestes”. En un momento de efervescencia hasta salió el “están asustados!”, aunque rápidamente el raciocinio puso todo en su lugar, decidido a mantener una convivencia tribunera leal.Más tarde las palpitaciones en el corazón, el razonamiento que los tres puntos eran el único beneficio, pero que no se podía ganarlo. Y como el equipo en casi toda la temporada, el hincha se fue masticando bronca, sabiendo que el destino está hablando y que, quizás, “ellos no son tan buenos”.“JUNTOS LOS ENCUENTRA EL SOL”Huéspedes irrespetuosos fueron los hinchas de Boca. Luego de pasearse por nuestra bella ciudad, de llenar los bares del centro como si fuera Caminito, se instalaron en la tribuna de Urquiza y una de las primeras cosas que hicieron fue saltar: “el que no salta se va a la B”. Una patada en el piso a quien les abrió las puertas de su casa, en tiempos donde la doctrina, el miedo y la decencia obligan a atrincherarse.Ese ego popular emanando desde todos los costados, cánticos y banderas de autobombo, los “dueños de la historia”. La violencia como segunda voz, siempre, como cuando dicen que van “a matar” a unos y a otros.Una fama bien ganada, en uno y otro sentido, sin entender nunca sobre la generosidad (y necesidad económica) del de enfrente, ocupante del otro 50% de la marquesina, más allá de las páginas que dediquen a uno y otro. En definitiva “gentes de cien mil raleas” buscando esa victoria que retemple el alma, antes y más allá de cualquier objetivo matemático.Aún con muchas más estrellas en el pecho, con la supremacía que debe sugerir identificarse con un club del planeta, con la omnipotencia que debe suponer seguir al puntero del campeonato, del otro lado del estadio los nervios fueron los mismos.Entonces las frases oscilaron entre el “no podemos empatar con estos”, o “es una canchita de metegol” sin reparar en la dignidad del primero o la historia de la segunda. Igualados en todo, puesta en escena, griterío, pasión y resultado, terminaron la tarde de la misma forma que los campechanos de “celeste y blanco”.Después de la tensión, de la lucha de impedimentos, de la impotencia generalizada volvió “el pobre a su pobreza”, “el rico a su riqueza”. La huida del sol nos indicó que había llegado el final, con la certeza de ser partes de una era irrepetible, que ojalá tenga más versiones. El beneficio de haber nacido en este tiempo para ver a la esforzada institución de barrio Alberdi en la cartelera grande. Y, a pesar de las circunstancias, con una entereza que nadie encandila.Atlético y Boca, juntos e igualados. Por una tarde se olvidó que “cada uno es cada cual” diría el “Nano” Serrat.