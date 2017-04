El resultado como fiel retrato

Atlético de Rafaela y Boca Juniors entregaron un partido chato, sin luces, que terminó inexorablemente en un empate 0 a 0. El mejor del torneo hasta ahora y uno que se va inevitablemente, también por ahora, al descenso, igualados en un encuentro con ribetes lógicos. Las incongruencias de uno fueron la impericia del otro, en una tarde con mucho nervio e intentos desbaratados por la velocidad para la marca y el bloqueo. En síntesis, el espectáculo estuvo afuera, con un “Monumental” que se mostró como en sus mejores tardes.Todo muy estudiado en el primer tiempo, mucho scouting y el peso de la responsabilidad de un lado y del otro. Esa presión futbolera de los que se están yendo a la "B" de un lado, de los que puntean y son perseguidos vorazmente del otro.Entonces hasta la mitad del parcial todo fue un solo nervio para los interesados, un bostezo para los curiosos. A los 19 minutos Tello tuvo la chance, y la responsabilidad, de levantar los ánimos pero no quiso cobrar penal en un tiro libre que terminó en los brazos de Fabra. Demasiado morbo para este joven árbitro.Después Boca fue más posicionalmente, pero Atlético más incisivo con campo para correr. La historia pudo cambiar si Gudiño hubiera buscado compañeros en dos salidas rápidas. En la segunda se empecinó en la individual en lugar de dejarlo mano a mano a Itabel. Gudiño... Atlético no está para estos derroches.Los dislates de Gudiño, en este caso, hicieron que el resto corriera hasta lo inhumano, se tuviera que pelar el traste para volver a procurar por el balón. Allí se demuestra el exuberante fuego sagrado del plantel, que debe salir a solucionar los problemas generados por la falta de claridad mental a la hora de los “bifes”, un agravante de la situación en los promedios.Más tarde Itabel pudo desnivelar, luego de un lindo toqueteo que terminó con un remate cara interna del 27. Suavecito, a las manos de Rossi. El fiel cierre de un período inofensivo.LA DEPRESION DOMINGUERABoca mostró sus pretensiones en el complemento y no sólo a partir de los cambios que introdujo con el correr de los minutos Guillermo Barros Schelotto. Pablo Pérez (tremendo jugador hoy y siempre) se hizo cargo, entonces el “xeneixe” comenzó a maniobrar con facilidad en tres cuartos, demasiado cerca de Hoyos.La “Crema” convivió con la zozobra, casi todo el segundo tiempo, mientras afuera la sensación era que en cualquier momento llegaba el gol. Claras claras no hubo, sí algunos remates cruzados que no tuvieron destino, que pasaron de largo. La más peligrosa se dio cuando Fabra llegó como “11” y tiró un buscapié, que no llegó a tocar Pablo Pérez quizás por las plantas de ruda que están plantadas sobre la esquina de Víctor Manuel y Primera Junta.Atlético nunca cambió el libreto, pero así y todo tuvo su momento. Llop jamás intentó darle más compañía a Albertengo, que fue perdiendo uno y otro cuerpo a cuerpo ante los impiadosos pelotazos que llegaron desde el fondo. Y cuando metió a Costa retrasó a Mauro, por lo que todo intento ofensivo dependió de alguna corrida de Gudiño. Gabriel pudo correr, ganó la cuerda un par de veces pero el gol brilló, tradicionalmente, por su ausencia.Igualmente entre los 30 y los 40 la “Crema” subió y Pittinari casi la mete cruzada en una excursión por el área. Después Romero sacudió el travesaño con un disparo desde 35 metros. Eso... Nada más. Atlético siempre se queda en la puerta ofensivamente y esta vez no fue la excepción, dándole la razón a aquellos que ponen la campaña del lado de los cómplices cuando se habla de un potencial descenso.El partido se fue como la tarde del domingo. Tuvimos la certeza de haber vivido una fiesta, pero que lamentablemente no dejó ganancias deportivas. Otra vez se rescata la entrega, el sacrificio, esa desfachatez de mirar a la cara a cualquier poderoso. Esas ganas de faltarle el respeto incluso al mejor de todos. Pero Atlético hace equilibrio sobre un cable, sin red de contención y sin más armas que la dignidad y el orgullo.Hoy volvemos a la rutina, a hacer números, a ver si llegamos a fin de mes. La “Crema” pasó un segmento de partidos y salió airoso, sin dudas, si tomamos esta porción de tiempo separada de las estadísticas que se arrastran. Pero no descontó nada y el cierre del torneo está a la vuelta de la esquina.