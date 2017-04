Corazón grande como el estadio

Nuevamente, la “Crema” se destacó por su entrega física y su fortaleza mental. También como en cada presentación fue notoria su opaca propuesta ofensiva. Dos caras de un elenco que está al límite. Aquí la valoración de cada futbolista:No tuvo ningún problema bajo el arco. Poco trabajo extremo, sólo algunos centros para descolgar y se mostró ágil y solvente para jugar con los pies.Pavón no pudo con él, después lo intentó Benítez y también falló. Después de un par de partidos incompletos, el “Oscar” retornó a un gran nivel.Figura del equipo, segunda vez consecutiva. Ni Benedetto ni Bou lo superaron y hasta le alcanzó para dar una mano sobre el andarivel de Carniello cuando hubo sobrecarga de juego. Otra vez el paraguayo fue impasable.Sólo un pasito atrás de Paredes, pero con la misma relevancia. Combatió a pie firme y en su humanidad terminaron muchos intentos de Boca, incluso cuando Pérez subió e intentó aportar el desnivel que el partido no tenía. Sigue en gran nivel.Se lo comió a Zuqui, que jugó más de “8” que de “7”, y después Pavón también cayó en sus garras. Le faltó algo de claridad en ofensiva, como para dar una mano a la hora de generar peligro. Pero fue un partido irreprochable del uruguayo.En su favor, una capacidad de desequilibrio rompiendo líneas hacia delante que no ofrece otro futbolista. En su contra, la tozudez, el egoísmo, la decisión de jugar para uno mismo. Dos corridas en el primer tiempo pudieron terminar distinto si abría su mente y buscaba la descarga. Como dirían en la platea, “Gudiño es como Sandrini. Te hace reír y te hace jugar en el mismo partido”.Ante los errores de los de arriba, se despliega el triple. Solo por eso sus partidos ya son positivos. Ayer le tocó una brava, tuvo que moverse inteligentemente y cuando Boca encontró fluidez en el toque tuvo que correr de atrás. Incansable para cotejar fuerzas con los poderosos rivales.Quitó muchas pelotas y fue vital para el trabajo de los zagueros. Estuvo nuevamente bien con la pelota y por momentos se enfrentó dignamente con el mejor del partido, Barrios, Bentancur y el mismísimo Pérez. A la altura de las circunstancias.Muy ocupado por Peruzzi, logró que el “4” rival no rompa el esquema defensivo. Hizo un buen primer tiempo, generando faltas por su andarivel a pesar de no entrar tanto en juego. Llop no le dio tiempo en el complemento y lo reemplazó rápidamente.Mucho desgaste en la recuperación, en la congestión del centro del campo. Cuando tomó la pelota el área rival le quedó demasiado lejos.Se debate físicamente con lungos que le sacan varios centímetros y, lógicamente, pierde con continuidad. Cuando fue al costado derecho ofreció algún pie a pie, cuando lo retrasaron de volante ya estaba cansado.La tocó poco, la perdió mucho. Esta vez no inyectó aire al equipo y decidió mal un par de contraataques.Sin calificación, poco tiempo en el terreno de juego.