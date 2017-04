El Concejo analizará la obra de cloacas para tres barrios

El Ejecutivo elevó una ordenanza a partir de la cual no solo se habilita esta obra, sino también la pavimentación de varias calles de estos sectores.

Seis meses después de que se suscribiera el convenio con Aguas Santafesinas, llega al Concejo Municipal el proyecto para que se pueda abastecer con el servicio de cloacas a tres barrios de la ciudad: Brigadier López, Villa Aero Club, y Villa Los Alamos; como así también un sector remanente del loteo Don Carlos.Además de esto, se autorizará también la obra de repavimentación o pavimentación de algunas calles, dado que la obra implica un deterioro en las arterias.Recordemos que en el convenio suscripto, ASSA se comprometía a aportar los materiales necesarios, supervisará los aspectos hidráulicos y tendrá a cargo la ejecución de los empalmes y de las obras básicas implicadas para posibilitar la ampliación del servicio con financiamiento provincial; mientras que el Municipio aportará la mano de obra. La obra demandará una inversión de 100 millones de pesos y beneficiará a unos 5.000 vecinos de los tres barrios.Los sectores beneficiados con las cloacas serán:* En el Brigadier Lopez: Vieytes, entre Los Ceibos y Tosello; Los Ceibos entre Colectora y Las Azaleas; Los Geranios entre Colectora y Las Azaleas; Colectora entre Vieytes y Las Azaleas; Los Pensamientos entre Vieytes y Las Azaleas; Las Azaleas entre Vieytes y Colectora; Los Jazmines entre Obligado y Vieytes; Las Camelias entre Los Jazmines y Los Azahares; Las Caléndulas entre Las Violetas y Los Jazmines; Los Alelíes entre Las Violetas y Vieytes; Los Azahares entre Tosello y Vieytes; Las Orquídeas entre Los Jazmines y Tosello; Las Rosas entre Colectora y Los Azahares; Los Malvones entre Las Violetas y Las Rosas; Las Margaritas entre Las Rosas y Las Violetas y Las Violetas, entre Colectora y Tosello* En Villa Los Alamos y Villa Aero Club: Colectora entre E. del Campo y Palmira Reale de Arcos; Av. Los Alamos entre E. del Campo y Av. Pucará; Av. 1º de Marzo, entre Av. Pucará y Palmira R. de Arcos; Los Paraísos entre E. Del Campo y Favaloro; Los Fresnos entre E. del Campo y Av. Pucará; Los Tilos entre E. del Campo y Los Cedros; Av. Báscolo entre E. del Campo y Palmira R. de Arcos; Luchetti entre E. del Campo y Palmira R. de Arcos; Santos Dumont entre E. del Campo y Palmira R. de Arcos; Los Fresnos entre Av. Pucará y Palmira R. de Arcos; Calle sin Nombre entre E. del Campo y Colectora; Favaloro entre Colectora y Los Fresnos; Sigmaringendorf entre Colectora y 1 de Marzo; M S de Bruno entre Colectora y 1º de Marzo; Los Jacarandáes entre Colectora y Av. Báscolo; Los Robles entre Colectora y E. del Campo; Las Acacias entre Colectora y Santos Dumont; Los Cedros entre Colectora y Santos Dumont; Las Araucarias entre Colectora y Santos Dumont; Av. Pucará entre Colectora y Santos Dumont; Av. Guaraní entre Colectora y Santos Dumont; Dr. Nosti entre Colectora y Santos Dumont; Mársico entre Colectora y Santos Dumont, Palmira R. de Arcos entre Colectora y Santos Dumont y E. del Campo entre Luchetti y Santos Dumont.PAVIMENTOTambién se habilita a la pavimentación de las calles Las Violetas en dos tramos: entre Las Caléndulas y Los Malvones y entre Las Margaritas y ToselloY la repavimentación de las calles: Las Violetas entre Colectora y Las Caléndulas; Las Azaleas entre Colectora y Vieytes; Los Geranios entre Colectora y E. del Campo, Los Ceibos entre Colectora y E. del Campo; Los Pensamientos entre Vieytes y E. del Campo; Los Jazmines entre Las Rosas y Vieytes; Las Orquídeas entre Los Jazmines y Tosello; Los Azahares entre Los Jazmines y Tosello, Las Caléndulas entre Los Jazmines y Los Alelíes; Los Alelíes entre Las Orquídeas y Las Violetas; Las Camelias entre Los Jazmines y Los Azahares; Las Rosas entre Colectora y Los Alelíes, Los Malvones entre Las Violetas y Las Margaritas; Las Margaritas entre Las Rosas y Las Violetas; Av. Los Alamos entre los Jacarandáes y Las Acacias y entre Las Acacias y Av. Pucará (mano este) ; Los Robles entre Colectora y Los Fresnos; Las Acacias entre Colectora y Los Fresnos; Los Fresnos entre Los Jacarandáes y 122.30 metros al sur de calle Los Robles; Av. Pucará entre Colectora y Santos Dumont; Av. Guaraní entre Colectora y Santos Dumont; Av. 1º de Mayo entre Av. Pucará y Av. Guaraní, Los Fresnos entre Av. Pucará y Av. Guaraní; Av. Báscolo entre Av. Pucará y Av. Guaraní y Luchetti entre Av. Pucará y Av. GuaraníREGISTRO DE OPOSICION Y FINANCIACIONPara estas obras, se habilitará un Registro de Oposición que estará abierto 10 días hábiles. Para que no se concrete la obra, se deberá superar el 40% del monto total de las liquidaciones previstas.Para los vecinos de Villa Los Alamos y Villa Aero Club, se crean dos formas de pago: contado y pago anticipado (33,33% del total, hasta en 10 cuotas) y el resto financiado en 20 cuotas.Para poder concretar las obras se necesita que el 80% (como mínimo) hayan abonado el pago anticipado.Podrá haber planes de pago especiales de hasta 48 cuotas, con el 1% de interés mensual directo para quienes tengan lotes que no superen los 1.000 metros cuadrados y que presenten inconvenientes de tipo económico para afrontar el pago.Vale destacar que la obra no incluye la conexión domiciliaria.