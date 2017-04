Cambiarían la ordenanza de acceso a información pública

El Departamento Ejecutivo Municipal elevó al Concejo un proyecto para cambiar la ordenanza actual de acceso a la información pública y reemplazarla por una nueva. Lo hace para poder adecuarse a la normativa nacional que fuera sancionada a finales del año pasado. Entre los principales puntos, aparece la gratuidad de la información (hasta ahora, había que pagar el inicio de un expediente) y el acceso a todo documento generado tanto en la administración central, Concejo Municipal u otro organismo descentralizado.En los fundamentos se menciona que en el artículo 75º inc 22º de la Constitución Nacional, se marca que el acceso a la información pública es un derecho de rango constitucional. Y se recuerda que en el 2002 se sancionó la ordenanza Nº 3528 que lo reconoce y regula el modo de su ejercicio, haciendo hincapié en la transparencia de la gestión, rendición de cuentas y responsabilidad política. "Estos conceptos, íntimamente unidos a las bases republicanas, exigen la actualización de una norma que tiene casi 15 años, siendo necesario incorporar las mejores prácticas que se recomiendan a nivel nacional e internacional, ampliar los sujetos alcanzados por la obligación de brindar información pública y determinar la gratuidad del trámite", algo que queda expresado en el artículo 10º (sólo podrá exigirse al solicitante que asuma el costo que implique la reproducción de la información).También mencionan que en septiembre del año pasado, se sancionó la Ley Nacional Nº 27.275 de acceso a la información pública, con criterios más flexibles y de mayor amplitud que la ordenanza local. Si bien no es obligatorio, se consideró oportuno mejorar la norma local.Entre los principales puntos del nuevo texto, que será analizado desde hoy por el Concejo Municipal, figura que están obligados a brindar información pública "la Administración Central y sus organismos descentralizados y autárquicos, el Concejo Municipal, las empresas y sociedades en las cuales el Estado local tenga participación estatal, las personas humanas, empresas, entidades u organizaciones, los contratistas, concesionarios y permisionarios, en cuanto a la información relacionada con la función administrativa y/o fondos públicos recibidos, los entes interjurisdiccionales en los que la Municipalidad tenga participación o representación en lo que se refiere únicamente a dicha participación y/o representación".Se entiende por información "todo dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien, vinculada a la actividad del Estado local".Pero, hay limitantes: no se entregará cuando haya información referida a causas judiciales en donde el Municipio sea parte y no haya fallo firme, que contenga datos personales (referidas a personas humanas o de existencia ideal ) para proteger su privacidad, cualquier información técnica que pueda ser aprovechada para beneficios económicos de terceros (salvo que acredite un interés legítimo, información expresamente clasificada como reservada, confidencial o secreta por disposiciones locales, provinciales o nacionales, secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos que pudieran lesionar los intereses de los sujetos obligados, datos que pudieran revelar alguna estrategia judicial, entre otras.Para gestionar la información, deberá ser solicitada ante el DEM o el Concejo, por medio escrito y solo presentando el DNI, datos de contacto y la identificación clara de la información requerida. Se deberá tardar entre 5 y 15 días hábiles en responder y puede ser prorrogado una sola vez ese plazo.