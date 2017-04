Alta Gracia recibió al Car Show

El autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia sirvió de marco a la tercera fecha del Car Show Santafesino, la categoría más importante del deporte motor en el interior del país, que vio triunfar a Fernando Villa (Falcon) en TC 4000 SS, Germán Idáñez (Palio) en TS 1800, Matías Cravero (Uno Way) en Turismo Fiat Santafesino, Mateo Polakovich en Fórmula 3 Santafesina y Axel Lederhos en Fiat 600 TS.El chaqueño Villa aprovechó los inconvenientes mecánicos de Juan Pablo Marconi (Falcon) para regresar a la victoria, escoltado finalmente por Franco Passarino (Falcon) y Gustavo Crucianelli (Dodge) en la prueba que cerró el espectáculo en el trazado cordobés.Idáñez lideró el doblete de los Palio, en una competencia que le permitió festejar su primer éxito en la divisional a la marca Fiat, seguido por Gastón Giordano y el rafaelino Juan Ignacio Canela (Clio), quien finalizó tercero luego de la exclusión por técnica de Ezequiel Bosio (Fiesta Kinetic). También recibieron el banderazo cuadriculado los otros representantes de nuestra zona, ya que finalizó décimo Eugenio Mautino (Fiesta Kinetic), 15º Alejandro Almeida (Gold Trend) y 16º Agustín Bonomo (Gol).Cravero se impuso en otra emocionante final del TFS, superando en una apretada definición al rafaelino Maximiliano Andreis (Uno), quien concretó una espectacular recuperación y estuvo muy cerca de alcanzar su primera victoria en el último giro cuando se acercó peligrosamente al piloto de Colazo. El tercer escalón del podio fue ocupado por el campeón Santiago Robledo (Uno), en tanto que no tuvieron fortuna el susanense José Luis Costamagna (Duna) y el local Máximo Gauchat (Uno).En los monopostos Polakovich repitió el triunfo que había conseguido en la jornada sabatina, para festejar en el podio junto a sus inmediatos escoltas Ayrton Reutemann y Renzo Testa, mientras que terminó séptimo el rafaelino Fabián Mainero.Las cinco finales disputadas ayer se resumen en el siguiente informe:1º Fernando Villa (Falcon), a un promedio de 134,823 Km/h; 2º Franco Passarino (Falcon) a 4s844; 3º Gustavo Crucianelli (Dodge) a 8s335; 4º Fernando Terré (Chevy) a 9s450; 5º Claudio Buchholz (Chevy) a 9s727; 6º Ariel Yacob (Chevy) a 10s646; 7º Sergio Cheirano (Chevy) a 12s237; 8º Mauro Perassi Falcon) a 14s052; 9º Alejandro Ramón (Falcon) a 14s431; 10º Jorge Caso (Falcon) a 15s410... no clasificó Oscar Garmaz (Falcon).1º Germán Idáñez (Palio), a un promedio de 128,381 Km/h; 2º Gastón Giordano (Palio) a 5s405; 3º Juan Ignacio Canela (Clio) a 6s355; 4º Luciano Bucci (Gol Trend) a 8s179; 5º Fernando Martino (Clio) a 8s878; 6º Gustavo Santibález (206) a 10s180; 7º Lucas Tedeschi (Gol Trend) a 13s969; 8º Marcos Bobbio (Clio) a 15s044; 9º Juan Emilio Guazzeroni (Gol) a 17s582; 10º Eugenio Mautino (Fiesta Kinetic) a 22s149... 15º Alejandro Almeida (Gol Trend) a 25s804 y 16º Agustín Bonomo (Gol) a 26s226.1º Matías Cravero (Uno Way), a un promedio de 123,131 Km/h; 2º Maximiliano Andreis (Uno) a 157 milésimas; 3º Santiago Robledo (Uno) a 632; 4º Hernán Fenoglio (128) a 1s495; 5º Ignacio Haroián (128) a 9s649; 6º Abel Sánchez (128) a 11s084; 7º Sergio Martínez (128) a 11s315; 8º Martín Ferrero (Uno) a 12s315; 9º Juan Pablo Demonte (Uno) a 12s368; 10º Juan Carlos Iglesias (128) a 12s781... no clasificaron José Luis Costamagna (Duna) y Máximo Gauchat (Uno).1º Mateo Polakovich, a un promedio de 132,378 Km/h: 2º Ayrton Reutemann a 623 milésimas; 3º Renzo Testa a 1s300; 4º Franco Bosio a 1s717; 5º Damián Mari a 6s600; 6º Manuel Macarro a 7s506; 7º Fabián Mainero a 8s694; 8º Luciano Pacciaroni a 19s938; 9º Alfredo Martini a 22s271 y 10º Daniel Illanes a 22s759.1º Axel Lederhos, a un promedio de 123,614 Km/h; 2º Nicolás Aimar a 7s470; 3º Luis Cifre a 17s766; 4º Mauricio Luciano a 28s946; 5º Horacio Fernández a 1 vuelta; no clasificaron Hernán Colman y Joaquín Del Pino; excluidos por técnica Eduardo Bertone y Javier Melidoro.