AIRE LIBRE

Aumentó el nivel del río y mejoró el piqueBUEN PIQUE. Pese a que aumentó el nivel del río el pique mejoró y salen lindos amarillos.En tan solo quince días el río aumentó un metro o más. Hace dos lunes informábamos que en La Paz, el río Paraná tenía una altura de 3.12 metros; al día de ayer en la misma ciudad el río registró una altura de 4.58 metros.En Hernandarias 3.94, en Paraná 3.45 metros y en Santa Fe 3.658 metros. Si bien, en Puerto Iguazú la tendencia es de bajante, desde Paso de la Patria hacia abajo aún continúa creciendo por lo que podemos pronosticar que por esta semana el río todavía va a crecer unos centímetros más.El frío alejó las Palometas lo que posibilita que bagres y especies cazadoras puedan tomar la carnada.El pique mejoró entonces sensiblemente. No esperemos hacer grandes pescas pero con paciencia, rotando continuamente de lugar podemos sacar unas cuantas piezas como para comer y traer algunas a casa. Por supuesto que lo que más sale son bagres: amarillos, patíes, moncholos, armados y aún salen algunos mandubés, tanto el pico de pato o cucharón como el mandubé verde o cabezón. El pique se está dando en la parte central del río, no en los arroyos y especialmente en los pozos.Por su parte toda la cuenca del río Salado se encuentra en estado de Alerta por posibles crecidas. En Calchaquí, Emilia y Santo Tomé se encuentra en ascenso y se espera igual situación para el resto de la semana. Teniendo en cuenta que pronto llega otro fin de semana largo (el del 1 de Mayo) es importante ir reservando cabañas y carnadas porque seguramente la demanda va a ser importante.Relatos: el sultán del supremoPor Héctor EspilondoEntre 1814 y 1840 el Paraguay fue gobernado por José Gaspar Rodríguez de Francia, doctor en teología graduado en la Universidad de Córdoba. En sus veintiséis años de gobierno actuó sin restricción alguna y si bien algunos lo señalan como el ideólogo de la emancipación del Paraguay del Imperio del Brasil y la Corona Española otros lo acusan de dictador y déspota.Por las mañanas Francia desayunaba con mate que el mismo se cebaba, almorzaba al mediodía puchero, asado y chipá o a veces un guiso; de postre dulce de naranja, guayaba o un plato de mazamorra con una copita de jerez. Dormía la siesta en su hamaca y después salía a cabalgar acompañado por su perro Sultán.Ese paseo era precedido por soldados que obligaban al vecindario a cerrar puertas y ventanas y a los transeúntes a despejar la calle. Su trabajo lo hacía durante la mañana y una buena parte de la tarde. Su comida nocturna consistía en un caldo y un pichón asado bebiendo únicamente agua. Sus distracciones, además del paseo, eran leer, mirar el cielo por la noche con su telescopio o jugar con su cuadrúpedo amigo. En uno de los paseos ocurrió un hecho notable: una banda de perros errante tuvo la audacia de ladrar a su caballo y provocar a su perro.Este incidente sin mayor importancia hizo que el dictador impresionado por lo que él sospechaba como una falta de respeto de sus enemigos, ordenó a sus granaderos que recorrieran armados las calles de Asunción y mataran a todos los perros que encontraran.En su apogeo dos fueron los íntimos de Francia: el negro Pilar y el ya citado “Sultán”. Pilar era un negrito de unos diecisiete años que hacía las veces de valet y solo se ocupaba de recorrer las calles espiando y robando en tiendas y casas de familia. Pilar gozaba el privilegio con Sultán de compartir la mesa del dictador pero sus excesos fueron su ruina ya que terminó fusilado por orden de Francia bajo los cargos de ratero. Sultán, en cambio, lo acompañó hasta el fin de sus días siendo uno de los dos únicos testigos -aquel 20 de septiembre de 1840- cuando junto al doctor Estigarribia asistieron a la muerte del dictador. El gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos lo ha recordado en su novela “Yo el supremo” comparándolo con otro personaje, el perro del último gobernador español del Paraguay Bernardo de Velazco.Cocina: armado gratinadoLa siguiente es una receta que se puede preparar en el horno (de barro o cocina) pero también sale muy rica si la cocinamos “al disco de arado”. En este último caso el fuego debajo del mismo debe ser muy suave, solo unas brasas y luego se le coloca una tapa de chapa o hierro y sobre esta brasas para que haga las veces de un horno simple.1 y 1/2 kgs. de filets de armado, 1 kg. de tomates, 1 kg. de cebollas, 300 grs. de queso en fetas, 200 grs. de crema de leche, 50 grs. de manteca, pan rallado, sal, pimienta y condimentos a gusto.en una fuente de horno (o el disco) con bordes altos y previamente enmantecada, se coloca una capa de cebolla cortada en rodajas finas, sobre ella una capa de tomates y sobre esta una capa de fetas de queso. Sobre toda esta preparación se colocan los filets de armado (si son muy gruesos, es conveniente cortarlos por la mitad). Repita la operación: cama de cebollas, luego el tomate, el queso y el pescado. Al final coloque la crema en cucharadas sobre toda la preparación, y termine cubriendo con una capa fina de pan rallado. Coloque la fuente en el horno a temperatura moderada durante 45 minutos, no sin antes poner encima de la preparación unos trocitos de manteca. Para el caso del disco cocine con fuego suave una hora colocándole sobre la tapa algunas brasas. Se puede acompañar con puré de papas o papas y batatas al horno.