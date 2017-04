Presencia del gobernador Lifschitz

Desde la oficina de prensa del diputado Omar Martínez, se hizo saber que el pasado sábado acompañó al gobernador Miguel Lifschitz en la décimo novena fiesta de la Valesana en Villa San José y la décimo octava Fiesta Regional del Asado con Cuero en Galisteo. En las celebraciones también estuvieron presentes el subsecretario de Gestión de Proyectos Estratégicos, Ezequiel Costamagna, el coordinador del Nodo Rafaela, Pablo Pinotti, los presidentes comunales de Susana, Alejandro Ambort, de Colonia Raquel, Víctor Perusia, de Ataliva, Fabio Sánchez; y de Virginia, Pedro Fraire; representantes de instituciones locales y provinciales.En Villa San José, el gobernador destacó: "esta fiesta tiene un sentido profundo de reconocimiento y homenaje a esas mujeres valesanas que llegaron a estas tierras y que junto a sus familias tuvieron la fortaleza para enfrentar las dificultades del momento, para construir sus familias, sus viviendas, desarrollar las actividades productivas, formar instituciones y darle vida a la comunidad de la que hoy ustedes forman parte. Los santafesinos somos herederos de aquellos inmigrantes que nos dejaron sus valores, su fortaleza para superar las dificultades, su capacidad de trabajo".Por su parte, el diputado Omar Martínez expresó su agradecimiento al presidente comunal Mendrado Zenklusen y a todos las personas que formaron parte de la organización. De igual manera en Galisteo lo hizo con su jefe comunal, Javier Canavese y su equipo "nosotros como legisladores acompañamos estos eventos que fortalecen y mantienen la historia, la cultura y el arraigo de nuestras localidades". A su vez destacó "la presencia de Miguel Lifschitz demuestra su grandeza. Un Estado presente, un gobernador cercano a todos nosotros. Su presencia enorgullece a todos los que vivimos en los pequeños pueblos"En la oportunidad, el titular de la Casa Gris, también subrayó "para mí es muy grato poder compartir esta noche y conversar con muchos de ustedes que me cuentan sus proyectos, sobre las obras que se necesitan. En todo esto estamos trabajando. Estamos haciendo una inversión histórica en obras públicas, viales, hídricas. No alcanza frente a las demandas y las urgencias que nos impone el clima pero vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco. Con un plan de trabajo que no tiene antecedente en las últimas décadas".En Galisteo, Lifschitz enumeró "hoy tenemos más de 22 máquinas trabajando en el departamento en distintas obras, solamente para atender la emergencia; pero al mismo tiempo estamos trabajando en los proyectos para obras de mayor envergadura, como la canalización y rectificación del Vila – Cululú, una obra que va a ser de más de 400 millones de pesos y que tenemos el compromiso del gobierno nacional de financiarla en parte, para que podamos iniciarla de inmediato”.“También hemos entregado aportes a los comités de cuencas de la región para la compra de 12 máquinas; y hemos puesto en marcha los aportes para más de 1.300 productores tamberos del departamento Castellanos, con financiamiento a tasa 0 y con un año de gracia, que les permite tener un desahogo a aquellos que quedaron en una situación crítica después de las adversidades climáticas”.