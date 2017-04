Frigerio dijo que el Gobierno envió fondos a Santa Cruz

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que "en menos de cuatro meses" el Gobierno envió "unos $1.500 millones de anticipos financieros" a Santa Cruz y criticó las declaraciones de la gobernadora Alicia Kirchner, quien apuntó contra la Casa Rosada por los incidentes en su residencia oficial. "Es cierto que heredó una situación tremendamente compleja, es difícil para su administración despegarse desde esta realidad porque hace como 25 años que esta provincia está gobernada por la misma familia", cuestionó el funcionario.Frigerio sostuvo que Santa Cruz "viene empeorando desde hace seis o siete años" y cuestionó el déficit del Ejecutivo local, que "pasó de un equilibrio fiscal en 2007, a un déficit en 2017 de casi 5 mil millones de pesos". "Esto no es responsabilidad de los últimos 15 meses de administración nacional sino de una pésima administración de la provincia", agregó en declaraciones a radio Mitre.Además, el jefe de la cartera de Interior, Viviendas y Obras Públicas destacó que el "Gobierno habla y colabora con todos, independientemente del color político". "Cuando vemos a una provincia y la asistimos con recursos y con infraestructura, no miramos el color de la camiseta partidaria de quien la gobierna", expresó.El ministro se encuentra actualmente en Brasil, donde hoy mantendrá una reunión con el presidente de ese país, Michel Temer, y con su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles.Por otra parte, el funcionario explicó que se comunicó "con la gobernadora, el vice y el Ministerio de Seguridad" y que "envió refuerzos" en medio de las manifestaciones que se generaron en las últimas semanas en la provincia y que derivaron en incidentes frente a la residencia oficial de Alicia Kirchner.Frigerio opinó que los reclamos de los manifestantes "son obviamente válidos porque la gente no está cobrando el sueldo en tiempo y forma y la están pasando muy mal" pero insistió en que repudian "la violencia". "La responsabilidad es de los que gobiernan esta provincia desde hace un cuarto de siglo, de gobernadores que no han podido solucionar ningún problema sino que los han agravado", consideró al respecto.Además, el ministro criticó fuertemente las declaraciones de la mandataria provincial, quien apuntó contra el Gobierno nacional por los incidentes: "Sería bueno que si la gobernadora tiene pruebas la presente en la Justicia". El martes próximo, Frigerio continuará su visita en el país vecino con una exposición que realizará junto al expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, para luego regresar a la Argentina.RESPUESTA DE MAXIMOEl líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, salió a responder al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, de quien dijo que "desconoce" o "miente" cuando afirma que "Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia".El funcionario macrista había formulado ese dicho para refutar a la gobernadora Alicia Kirchner, quien se había despegado de la responsabilidad de la crisis al aducir que su provincia es víctima de la "asfixia" económica a la que lo somete la administración central de Cambiemos. "Desconoce o miente el ministro Rogelio Frigerio, al afirmar que Santa Cruz fue gobernada durante los últimos 25 años por la misma familia. Quizás estas declaraciones le sirvan para las redes sociales, pero le restan seriedad a su calidad de ministro", apuntó el diputado del Frente para la Victoria, que recordó que el kirchnerismo gobernó Santa Cruz hasta 2003, y no volvió a hacer pie en dicha gobernación hasta que asumió Alicia Kirchner más de 12 años después."Néstor Kirchner gobernó Santa Cruz 12 años y dejó de ser gobernador el 25 de mayo del 2003 para asumir como presidente de todos los argentinos luego del desastre dejado por la Alianza conducida por De la Rúa", aclaró el hijo de Néstor y Cristina Kirchner en un comunicado.Al igual que su tía, Máximo Kirchner consideró que la situación que atriesa Santa Cruz se debe a la "asfixia" a la que la somete el Gobierno "producto de la miopía política de la claque que rodea al presidente". "No debería olvidar que el lunes siempre llega por más que cuenten con el beneplácito del poder económico, el blindaje del aparato mediático y la escudería judicial. Aún así los resultados solo son buenos para una pequeña minoría y muy, muy malos para la inmensa mayoría", denunció.El diputado patagónico le sugirió a Frigerio que sea "más humilde" en sus afirmaciones dado que Cambiemos acumula "500 días de gestión con el manual de excusas". En modo chicana política, el jefe camporista subestimó la capacidad de Frigerio de torcer el rumbo de la gestión de Gobierno, al señalar que su "margen de acción es poco ya que son (Marcos) Peña, (Mario) Quintana y (Gustavo) Lopetegui quienes gobiernan".La dura respuesta de Máximo Kirchner se produce luego de que Frigerio asegurara que "en menos de cuatro meses" el Gobierno envió "unos $1.500 millones de anticipos financieros". "Es cierto que (Alicia Kirchner) heredó una situación tremendamente compleja, pero es difícil para su administración despegarse desde esta realidad porque hace como 25 años que esta provincia está gobernada por la misma familia", había cuestionado el funcionario.