Murió la actriz Erin Moran

LOS ANGELES, 24 (AFP-NA). - La actriz estadounidense Erin Moran, que interpretaba a Joanie en la serie "Días felices", murió a los 56 años de edad en circunstancias aún no esclarecidas.El cuerpo de Moran fue encontrado luego de recibirse una llamada a los servicios de emergencia el sábado a última hora de la tarde, informó el departamento de policía del condado de Harrison, en Indiana."Tras la llegada del personal de primeros auxilios se estableció que Erin Marie Moran Fleischmann estaba muerta y ahora está pendiente una autopsia" para establecer las causas de su fallecimiento, añadió el reporte.En la serie "Días felices", que se extendió durante 10 años (de 1974 a 1984), Eric Moran desempeñaba el papel de Joanie Cunningham, la hermana menor de Richie, interpretado por Ron Howard. Luego fue la protagonista principal de otra serie, "Joanie loves Chachi"."Que triste, triste noticia. Descansa en paz Erin. Siempre me acordaré de ti como quien solía hacer las mejores escenas, que hacía reír e iluminaba las pantallas de televisión", escribió Ron Howard en su cuenta de Twitter.Según el sitio de noticias The Indianapolis Patch, el cuerpo de la actriz fue encontrado en un parque de casas rodantes de la pequeña ciudad de Corydon."Conocía a Erin Moran desde la niñez haciendo (la serie) "Gunsmoke" (La ley del revólver)... Entristecido al saber de tu muerte. Descansa en paz", escribió el actor Willie Aemes, quien compartió cartel con Moran en esa serie.