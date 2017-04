ufrimiento¿A quién, que sufre, no le gustaría escuchar de Dios unas palabras de consuelo? Miguel Ortega Riquelme lo intenta en. Tal vez esto valga para usted:"Yo sé que sufres. Conozco tu dolor profundo. Sé de tus lágrimas silenciosas y de tu sufrimiento oculto. Muchas ve­ces te veo derrotado y triste, y te escucho maldecir mi nom­bre. Y me lo gritas: '¿Por qué, si eres poderoso, permites mi dolor? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me castigas?'. Y te callas, esperando mi respuesta."Hijo querido: yo no te dejaré solo. Jamás te he abandona­do. Nunca he pensado en castigarte. Pero en esta ancha siem­bra que con amor he cultivado, el enemigo vino en la noche y ha sembrado la cizaña. Y así, junto al amor y la alegría, nacieron las envidias, la irresponsabilidad, el atropello, las inhibiciones, los desvíos, la soledad y las injusticias. Y ese rostro tuyo que fabriqué para sonreír tuvo que conocer el llanto. Y sufres en tu atormentado silencio."Yo no te abandono. También Jesús, mi Hijo, lo sintió así colgando en un madero. También El conoció el dolor, la humi­llación, la tortura, la traición y la deslealtad. Todos los dolores cayeron sobre El. Pero lo mismo que el grano detri­go se pudre en la tierra y luego da fruto, así también yo lo resucité de su muerte, para llenar de gozo la tierra. El do­lor después de El no tiene la última palabra."¡Yo jamás te abandonaría! Tu muerte es semilla de vida. Tu llanto es riego a la sonrisa. Tu dolor es paso hacia el futuro. No te castigo. Te salvo."Y hay algo más aún: con tu dolor y tus penas, vasadqui­riendo el rostro y teniendo la experiencia de mi propio Hi­jo Jesús. Te voy dando la gracia y ofreciendo el regalo de reproducir su vida en la tuya. Es un don que te hago. Cargas con El un madero sobre la espalda. Reci­bes como El unas espinas en tu cabeza. Te asemejas a El en el sufrimiento."No te quejes. No dudes. No llores. Contempla a mi Hijo adolorido. Y comprende desde hoy ese tercer día de Resurrec­ción que tú vives y preparas".¿No es para releerlo?