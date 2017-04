¿Cómo impacta la caída del Barça?

Hay factores externos que pueden influir gravemente en el futuro inmediato en los escenarios de competencia que la Selección Argentina deberá afrontar en los próximos tiempos; ya analizamos aquellos que por lo intrínsecos, podrían haberse evitado, pero como en tantos órdenes de la vida, lo que pudo haber pasado no existe, ocupémonos entonces de la realidad exclusivamente.El planeta fútbol se ha rendido a los pies del Barcelona desde la conformación del mágico tridente compuesto por Messi, Neymar y Suárez, cayéndosele los goles de los bolsillos al club catalán luego que el uruguayo se incorporara una vez cumplida la sanción que le aplicó la FIFA en el Mundial de Brasil 2014; desde ese momento y luego de casi tres años, este equipo español acaparó los mejores augurios de la prensa mundial y a priori de cada competencia, arrasó con todos los pronósticos, pero los resultados finales, si se toma la Champions como unidad de medida por tratarse de la competencia más exigente a nivel clubes, por encima del Mundial y de las Ligas, ese poder ofensivo no se vio reflejado en los títulos y sí en las faenas personales de estos fantásticos artilleros.Tal observación, podríamos extenderla a los seleccionados de cada uno de los países que tienen la ventaja de contarlos y ahí también, como una paradoja de estos últimos años, Argentina, Brasil y Uruguay, salieron duramente criticados de los certámenes internacionales, con una salvedad necesaria en el caso del Scracht, que desde la llegada al banco de Tite, después de la Copa América jugada el año anterior en Estados Unidos, la verdeamarelha parece haber encontrado una salida, de la que dan cuenta los triunfos en Eliminatorias (ya se clasificó para Rusia 2018 a falta de cuatro fechas para el final de esta competencia) y la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos con un descollante aporte de Neymar entre otros nuevos valores.Mucho ruido y pocas nueces, reitero si se hace el ejercicio de cotejar costo beneficio y de ser exigentes con los que más tienen.Los ecos de la prematura salida de la Champions de Messi y compañía encontraron en la prensa internacional en general y en los catalanes en particular, reflexiones severas que estriban en esa tendencia a la baja de un equipo cuyo entrenador ya había anunciado hace meses que dejaría a los blaugranas. ¿Que pasó con Luis Enrique, perdió la fórmula o se agotó el modelo? El periodista Albert Masnuo, del diario Sport de Barcelona, concuerda con esta visión y la amplía con precisión didáctica:"El Barça cae eliminado por segunda vez consecutiva en los cuartos de final, demasiado pronto para un equipo que saca pecho de tener el mejor tridente ofensivo del mundo. El público del Camp Nou estuvo de 10, los jugadores pusieron lo que hay que poner y hoy no se les puede reprochar nada porque creyeron en el milagro y lucharon hasta el final. El problema no fue la noche vivida en el Camp Nou sino lo ocurrido en Turín. Y en París. Gestas de este tipo no son pan comido en una competición como la Champions y ante un rival como la Juventus."El Barça se despide de Europa y debe centrarse en las competiciones domésticas. Habrá que esperar a final de temporada para el examen, pero los resultados cosechados hasta el momento no son esperanzadores. Hay tridente pero se ha diluido la elaboración del juego. Hay tridente y no hay fondo de armario. Y allí quedan señalados muchos, Luis Enrique (y a su lado el futurible Unzué) en primera línea. Y detrás de él, otros."Con la idea de evolucionar el juego, el Barça abandonó un estilo para adentrarse en otro en el que todo se basaba en el poder anotador de Messi y compañía. Y se olvidó la defensa y el centro del campo. Los refuerzos que llegaron no aportaron un plus y hoy el Barça es un equipo capaz de meterle 6 al PSG como encajar 4. ¿Qué pasa cuando se encuentra a una Juventus o a un Atlético de Madrid, como la pasada temporada? Que no es suficiente con vivir de lo que el Barça fue".No creo como Marcelo Lippi que el Barça "está desde hace tiempo en caída libre", pero sí que hay un dato alarmante: En cierta forma, el Barça está dejando escapar los mejores años de Leo Messi. Desde la 2011-12 a la 2016-17, las últimas seis temporadas, desde los 24 a los 29 años del argentino (los cumple el 30 en junio), el Barça solo ha ganado una Champions. Y es cierto que las temporadas no se analizan solo por Champions ganadas, pero la competición continental es la que acaba marcando la pauta.Como se verá, la óptica autoriza la crítica y si bien el talento fuera de escala de estos jugadores ha abierto en la afición un crédito inagotable, los nuevos tiempos seguramente nos hablarán de cambios y hojas que se dan vuelta para empezarlas a escribir desde otros lugares.En el caso de Lionel Messi y porque no de Javier Mascherano, quien fuere el nuevo entrenador de Barcelona como Jorge Sampaoli, el técnico elegido por AFA para suceder a Bauza a partir de junio, tendrán un gran desafío por delante: organizar equipos prescindiendo de lo implacable de lo inalterable, como si el propio genio rosarino por ejemplo, se entregara a sí mismo un legado, para refundar una nueva etapa como jugador, lo que cambiaría el rango de certezas y estímulos de los ciclos por venir.No se trata de un réquiem, solo de un dato que la realidad comienza a emitir de forma ostensible.