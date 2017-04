Ganaron Atlético y el CAI

Con dos partidos continuó anoche la cuarta fecha del torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.En el gimnasio Carlos Colucci, Independiente se tomó revancha de la derrota sufrida hace dos semanas y venció a Quilmes por 77 a 54 en uno de los encuentros de la Zona A. En el local regresó Walter Storani, tras su paso por Brown de San Vicente.Por otra parte, en barrio Villa Rosas donde Atlético actuó como local, el clásico frente a 9 de Julio tuvo victoria de los celestes por 80 a 66, quienes se tomaron revancha de la caída de la tercera fecha.Esta agrupación se completará el martes a las 21.30 con Peñarol y Libertad de Sunchales.Posiciones Zona A: Unión de Sunchales 7 puntos; Ben Hur e Independiente 6; Argentino Quilmes 5.Zona B: Libertad y Atlético 6 puntos; 9 de Julio 5 y Peñarol 4.TERCERA DE FORMATIVASEste sábado se reinició el Torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet. En Rafaela se jugaron dos tiras, mientras que en Sunchales Libertad recibió a Peñarol. Los resultados del sábado fueron los siguientes:Libertad 72 vs. Peñarol 32; 9 de Julio 57 vs. Independiente 64 y Ben Hur 92 vs. Quilmes 36.Libertad 58 vs. Peñarol 47; 9 de Julio 50 vs. Independiente 78 y Ben Hur 60 vs. Quilmes 44.Libertad 104 vs. Peñarol 17; 9 de Julio 70 vs. Independiente 58 y Ben Hur 105 vs. Quilmes 77.Libertad 99 vs. Peñarol 38; 9 de Julio 63 vs. Independiente 87 y Ben Hur 65 vs. Quilmes 54.La tercera fecha se completará el lunes desde las 18,00 cuando Unión y Libertad "B" se midan en U15 y U17. Vale recordar que en esta ocasión quedó libre Atlético.Libertad y Ben Hur 6 puntos; 9 de Julio 4; Independiente y Quilmes 3; Unión y Peñarol 2 y Atlético 1.Independiente, Libertad y 9 de Julio 5 puntos; Unión y Ben Hur 4; Atlético y Quilmes 3; Libertad "B" y Peñarol 2.Libertad y Ben Hur 6 puntos; Quilmes, Unión y 9 de Julio 4; Independiente 3; Libertad "B", Atlético y Peñarol 2.Libertad 6 puntos; Ben Hur 5; Unión, Independiente y 9 de Julio 4; Quilmes 3; Atlético y Peñarol 2.Argentino Quilmes vs. Independiente; Atlético vs. Unión de Sunchales; Peñarol vs. 9 de Julio y Libertad "B" vs. Libertad. Libre: Ben Hur.BOSCACCI AL ARGENTINOEl entrenador Roly Dianda ya definió la lista de 12 jugadores que integrará la selección de Santa Fe desde el martes en el Campeonato Argentino Sub 17 que se jugará en Cañada de Gómez y Totoras. Fueron cortados en esta instancia Gerónimo Montiel Bosco y Enzo Parola.Dianda eligió a Marco Giordano, Andrés Jaime, Francisco Farabello, Gastón Bertona, Santiago Cabaña, Julián Eydallín, Juan Ignacio Fernández, Bautista Lugarini, Valentín Boscacci (Libertad de Sunchales), Vicente Garello, Ismael Amprimo y Tomás Chapero. El equipo está trabajando en Sport desde el miércoles y se mantendrán concentrados hasta el certamen. Diego García y Alejandro Simonutti serán los asistentes.