Piden a Zannini que dimita en el Banco Santa Cruz

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El bloque Proyecto Sur pidió en la Legislatura santacruceña que el Gobierno de Alicia Kirchner le solicite la renuncia a Carlos Zannini como director en representación del Estado provincial del Banco Santa Cruz. El espacio exigió la "inmediata remoción" del exsecretrario Legal y Técnico de la Presidencia, que actualmente posee el 49% de las acciones de la entidad financiera que se le entrega a quien ocupa este cargo en el Directorio.La solicitud fue presentada por el abogado Dino Zafranni, presidente del partido en Santa Cruz, ante la Legislatura y la Casa de Gobierno local, en medio de la crisis financiera que atraviesa la provincia patagónica. El letrado consideró en su texto que el exfuncionario nacional no cumple con su función de representar al pueblo de la provincia ante el banco.Según publica el medio local OPI, Zafranni asegura que la entidad retiene fondos que debieran ser destinados para el pago mínimo de tarjetas y créditos a empleados estatales y que "Zannini no hace nada para evitarlo".RECLAMO DE PARRILLIEl exdirector de la AFI Oscar Parrilli sostuvo que si el presidente Mauricio Macri quiere mostrar "cierta solidaridad" con la situación que está atravesando la provincia de Santa Cruz, "lo primero que tiene que hacer" es "enviarle los fondos" a la gobernadora Alicia Kirchner para que se "paguen los sueldos". "Lo primero que tiene que hacer Macri, para demostrar que es cierta su solidaridad, es enviarle los fondos a la provincia para que pague los sueldos de abril, mayo y todos los meses", aseguró Parrilli en diálogo con radio AM 750.Para el presidente del Instituto Patria, es "responsabilidad" del Gobierno nacional que se abonen los sueldos de la administración pública en todo el país, y destacó que el kirchnerismo cumplió con ese deber "sin distinción de color político" cuando le tocó llevar las riendas a nivel nacional.