Según Dujovne, será difícil cumplir metas de inflación

BUENOS AIRES, 24(NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió ayer que la meta de inflación del 17% podría no ser cumplida este año, aunque aclaró que el Gobierno será consistente con las estrategias para alcanzarlo. Al ser consultado sobre si es factible la meta de inflación del 17% cuando ya en el primer trimestre sobrepasó el 6%, el funcionario contestó: "Lo importante es ser consistentes con el cumplimiento de la meta, veremos si se puede".Dujovne indicó que en el segundo semestre del 2016 el ritmo de inflación fue un cuarto de ritmo del primer semestre, aunque aclaró que eso no significa que este año pueda volver a repetirse el resultado en esa proporción. "Es importante tomar las políticas adecuadas y eso mira el sector privado, los analistas: si uno tiene la disciplina suficiente para mantener la política económica", dijo el funcionario en una entrevista con un matutino en Washington.El ministro expresó que en el Gobierno creen que tienen "un programa fiscal muy austero" y señaló que el déficit no bajó más porque se han bajado impuestos, como por ejemplo las retenciones a la agricultura o a la minería. "Pero tenemos un programa que del lado del gasto es de muchísima austeridad y ese programa se mantiene, esté en el ministerio Alfonso Prat Gay o nosotros", dijo el ministro de Hacienda. Precisó que la meta del déficit fiscal para este año se ubica en el 4,2 por ciento y aclaró que el Gobierno está "por cumplirla", mientras que para el 2019 es de 3,2% a 2,2% y hay un "plan consistente con eso".También dijo Dujovne que le gustaría "que la Argentina creciera al mayor ritmo posible compatible con una inflación en baja y manteniendo los equilibrios macroeconómicos. No sirve tener un crecimiento rápido si luego ocurren desequilibrios que más tarde se terminan pagando".Por ejemplo -apuntó-, en el boom de commodities del 2003 al 2010 se despilfarró la oportunidad de crecer, con la inflación. Ese fenómeno lo tuvo además Brasil y Venezuela. Desde que terminó el boom de commodities, los países de América latina que mantuvieron sus economías ordenadas como Chile, Perú, Colombia, Paraguay o México lograron sostener tasas de crecimiento muy buenas, un poco menores, pero sin reversión en crecimiento. Pero Argentina, Brasil y Venezuela tuvieron caída en su PBI per cápita entre 2011 y 2015.