Tras los incidentes, los santacruceños volvieron a marchar en Río Gallegos

RIO GALLEGOS, 23 (NA). - Miles de personas se concentraron ayer en la esquina de las avenidas Kirchner y San Martín, de Río Gallegos, en respuesta a la convocatoria de los gremios de la Mesa de Unidad Sindical, para repudiar la represión policial a la manifestación del viernes a la noche en la residencia oficial de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Los jubilados, que marcharon desde el acampe que mantienen ante el organismo provisional a unas cuadras sobre San Martín, fueron de los primeros en llegar, pasadas las 18. La concentración comenzó cerca de las 18 en las calle Kirchner y San Martín y, desde allí, marcharon hacia la Casa de Gobierno, en forma pacífica y con banderas argentinas.

Entre los carteles de los manifestantes denunciaron el "vaciamiento" de la salud pública y la educación, con cánticos que exigían la renuncia de la gobernadora Alicia Kirchner.

El viernes por la noche, cientos de personas se concentraron en la puerta de la residencia, donde estaba la gobernadora y la expresidente Cristina de Kirchner, para exigir el pago de sueldos adeudados, tras lo que la manifestación terminó con disturbios.

En este contexto, la ex jefa de Estado publicó ayer un video en el que reconstruyó el ataque del último viernes a la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y afirmó que "esto fue organizado con el visto bueno del Gobierno nacional".

El video se sumó a las expresiones de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, del Instituto Patria y del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria que responde mayoritariamente a la exmandataria.

"Esto fue organizado con el visto bueno del Gobierno Nacional. Es parte del montaje de campaña. En una provincia que necesita de ayuda del Gobierno Nacional", afirmó la expresidenta y agregó: "Fue el lanzamiento de la campaña al mejor estilo de (el asesor de Cambiemos Jaime) Durán Barba".

Cristina Kirchner aseguró que "el ataque fue planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia, quienes no han podido ser gobernadores en dos oportunidades", en alusión al diputado nacional de Cambiemos Eduardo Costa, principal referente opositor en Santa Cruz.

La filmación publicada en las redes sociales comienza en la puerta de la residencia oficial de Santa Cruz, donde Cristina muestra las ventanas rotas y luego en el interior de la vivienda, muestra cómo bloquearon la puerta de entrada con sillones y mesas: "Mirá lo que tuvimos que hacer para que no pudieran entrar anoche".

"A eso de las 21:15 empezaron a llegar grupos muy violentos", señaló la expresidenta y dijo que "ni siquiera había policías en la puerta, porque nunca nadie se espera que la violencia se apodere de grupos muy organizados, con un ataque absolutamente planificado".

"Saltaron dos rejas, ahí en frente está la jefatura de policía de la provincia. Te imaginás si mi nieta hubiera estado acá mirando televisión", continuó la exjefa de Estado, y agregó: "Esta no es la Argentina que nos prometieron".

En la misma línea, señaló: "No quiero decir que son manifestantes. Yo he manifestado muchas veces. He visto en marzo las movilizaciones gigantescas para oponerse a las políticas de ajuste del Gobierno. Pero no vi gente intentando entrar a la Casa Rosada ni a la Quinta de Olivos".

Poco antes, el diputado Máximo Kirchner consideró que "acá lo que actuó y metió la cola fue el Gobierno nacional" y que "quizás lo estén haciendo como botón de muestra para los demás gobernadores, para seguir teniendo mayoría legislativa y seguir profundizando el plan de ajuste".

El legislador afirmó en declaraciones a Radio 10 que el Gobierno nacional tiene la intención de "asfixiar económicamente" a Santa Cruz y advirtió que "el Presidente es una persona que no tiene límites". "No tienen palabra, no cumplen nada. Lo he conversado en varias oportunidades con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, pero se ve que el jefe de Gabinete es amo y señor en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos también", afirmó.

En ese sentido, el referente opositor consideró que el mandatario "con su jefe de Gabinete están detrás de esto", aunque reconoció que "es obvio que hay un problema provincial, que tiene explicaciones objetivas y también subjetivas".

También el Instituto Patria, que preside el exdirector de Inteligencia y estrecho colaborador de la expresidenta Oscar Parrilli, emitió un comunicado en el que denunció una "operación destituyente que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri para con el gobierno de la provincia de Santa Cruz encabezado por Alicia Kirchner". "Es claramente una actitud golpista con el formato de los golpes modernos, en los que se arman escenarios supuestamente catastróficos para ser televisados y justificar intervenciones políticas", afirmó Parrilli.

Por su parte, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, subrayó que "lo que hace Macri es decidir que a Santa Cruz no se le adelanten fondos de la coparticipación y que no le lleguen ATN como sí reciben por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires". Esto, según Ferraresi, influye en el retraso que tiene el gobierno de Alicia Kirchner en el pago de los sueldos de los trabajadores estatales, misma opinión que expresó el exministro de Educación Alberto Sileoni.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria que preside Héctor Recalde, consideró que los "hechos de violencia" fueron "organizados por un inescrupuloso grupo mediático y políticos saltimbanquis". Los diputados aludieron así a la presencia de cronistas del canal de noticias TN, algo que también fue marcado por Cristina Kirchner, y luego pidieron "a toda la dirigencia política que reflexione y no se deje manipular por sectores que sólo persiguen intereses mezquinos o revanchismos berretas".