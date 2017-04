Menossi: "habrá Cambiemos en las elecciones para concejales"

CON LOGO./ Menossi afirmó que habrá "Cambiemos", más allá de que estén o no UCR y PDP.- Foto Archivo

"El frente electoral se llamará Cambiemos". La frase tiene una contundencia extraña en tiempos de muchos silencio preelectoral, en donde todos prefieren que "los melones se acomoden en la medida en que el carro avanza" y luego salir a hacer sentencias políticas.

Pero Hugo Menossi, concejal del PRO en nuestra ciudad, confirmó lo que ya había dicho el Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, hace algunas semanas.

"Seguramente habrá alguno que saldrá a impugnar el nombre. Pero la decisión de los partidos PRO, UCEDe y FE es tener el nombre de Cambiemos. La UCR ya definió que seguirá dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Supongo que el PDP terminará haciendo lo mismo. Pero esto no quita que después, a nivel local, algunos dirigentes se sumen a Cambiemos, independientemente de que sus partidos estén añadidos en las inscripciones en el Tribunal Electoral", indicó en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).



"A algún partido político puede no gustarle la decisión. Pero si ese partido toma la decisión de estar en otro frente, tampoco nos puede dejar a nosotros sin el nombre que queremos. Nosotros queremos armar Cambiemos. Si no quieren, es su problema, no el nuestro", señaló y ratificó que "la idea es que Cambiemos sea tanto a nivel nacional, como a nivel provincial en Santa Fe.

Cuando se le pregunta sobre qué sería más conveniente para Cambiemos si la UCR y el PDP vayan con Cambiemos, con el Frente Progresista o con listas propias, Menossi indicó: "el mejor panorama es que vayan todos dentro de Cambiemos. Pero si no se puede, que vayan dentro del FPCyS. En tercer lugar, que vayan con lista propia por fuera. Esto nos haría daño a nosotros como oposición, porque en la dispersión de votos, ahí sí creo que el PJ tiene chance de obtener 3 bancas".

Menossi dio a conocer los objetivos del PRO -desde ahora, Cambiemos- en la ciudad: "nosotros tenemos una base que es mantener la banca, que es importante. Ese es el piso que quiere mantener. Después viene lo que uno espera o lo que es el objetivo, que es lograr dos bancas, como lo fue en el 2015 . Y el de máxima, sería ganar la elección".

"Ganó Natalia Enrico hace 4 años por 500 votos, nosotros podríamos aspirar a eso. Si logramos las dos bancas, habría un Concejo con 4 del PJ, 4 del PRO o de Cambiemos, como se va a llamar el frente electoral, uno del PDP y uno del Socialismo", completó.

Recordemos que el Frente Progresista pone en juego dos bancas (Natalia Enrico -PS, iría por la reelección- y Germán Bottero -UCR, ya dijo que no seguirá-) y Raúl "Lalo" Bonino buscará ratificar su banca. El PJ deberá renovar dos bancas (Marcelo Lombardo y Jorge Muriel).



LAS DECLARACIONES DE FRIGERIO

A comienzos de este mes, Frigerio, admitió en declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires que el caso de Santa Fe es "especial" para Cambiemos pero destacó la "convicción" del radicalismo de "fortalecer" la alianza oficialista, a la que definió como el espacio "más valorado para la gente y que tiene más despliegue territorial".

"Hemos conformado la Mesa de Cambiemos en Santa Fe y el radicalismo tiene una reunión muy importante el lunes donde va a dejar en claro que, para la elección de este año, vamos a conformar Cambiemos en todo el país, con la UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el Partido Fe", sostuvo Frigerio.

Tras apuntar que el caso de esa provincia es "especial", Frigerio indicó que para la "elección local, muy probablemente también se conforme Cambiemos en la mayoría de los municipios más significativos desde el punto de vista electoral, como Santa Fe, donde el intendente José Corral es presidente del radicalismo y está en la mesa de discusiones permanentes del Gobierno, además de Rosario y Rafaela", entre otros.



EN ESPERANZA HAY, PERO CON UCR

Días después de estas declaraciones, en Esperanza se avanzó al punto de que se presentó en sociedad la agrupación Esperanza Puede Cambiar, que busca integrar a radicales y macristas.

El propio presidente del Comité Nacional de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, junto al diputado nacional, Mario Barletta, se trasladaron a la cabecera del departamento Las Colonias para acompañar a Roberto Celano y Andrea Martínez -actual concejala- en la apertura de un local y la presentación de ese nuevo espacio.