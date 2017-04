"Así no se puede vivir"

Desde hace mucho tiempo venimos graficando que la situación de los tamberos no da para más. Atendiendo los pedidos del sector y luego de las sucesivas crisis hídricas que resultan terminales tras la difícil coyuntura económica, el gobierno de la provincia puso a disposición $ 400 millones en forma de créditos.

Los productores lácteos en situación de emergencia cuentan ya con los $ 2000 por vaca, financiamiento que fue anunciado en los primeros días de febrero y lanzado oficialmente el pasado 12 de abril. Así y todo los fondos están tardando en derramarse y las informaciones no son lo suficientemente precisas.

Consultamos a Natalia Mondino, productora de Coronel Fraga, quien nos dio su testimonio y, en primer término, contó los pasos que fueron dando para acceder al crédito:

"Nosotros en el mes de febrero nos reunimos en Ramona presentando una serie de papeles muy sencillos, acta de vacunación, certificados de CBU, etc.Ese mismo día nos entregaron los recibos y si a alguien le faltaba algún papel tenían que acercarse a la comuna para completar. Estuvo el secretario de Lechería, Pedro Morini, el mismo día que se reunieron en Roca. El 23 de marzo nos tuvimos que acercar nuevamente para firmar los mutuos, el paso final donde quedaba formalizado el acuerdo. Nos dijeron que en 10 días hábiles estarían los fondos. A partir de la semana pasada (martes 11) estuvieron acreditando a diferentes productores, pero en muchos casos todavía no tuvimos novedades”.

Además Natalia contó que “nos comunicamos con Pedro Morini y nos dijo que estaban todos los papeles, que estaban en Economía, pero todavía no se sabía en qué fecha se iba a transferir. Creemos, con toda la fe, que se va a pagar, pero no sabemos cuándo. Nosotros tenemos vencimientos bastante atrasados, muy complicados, es una suma de cosas las que tenemos que enfrentar”.

Respecto de la situación de los tamberos la productora de Cnel. Fraga puntualizó que:

“En nuestro caso gracias a Dios la producción no bajó mucho, pero porque tuvimos que comprar insumos desde hace tiempo. Sobre un tambo de 300 vacas el gasto aproximado sólo de balanceado es de $ 2000 por día y hace desde enero que lo estamos dando por los problemas con las pasturas. Esto tenemos que contarlo aparte de lo que eran los gastos normales. O comprábamos el balanceado y seguíamos ordeñando o no se podía hacer más nada. Son $ 2000 por día que venimos afrontando sólo con el alimento, por eso necesitábamos algo importante que nos ayude a palear todos estos gastos. Nosotros no queremos que nos regalen el dinero”.

Sobre la coyuntura económica que arrastra el sector Natalia aportó datos concretos:

“Hace varios años que le entregamos a la empresa Saputo, de la cual puedo decir que el trato es excelente. Lo que cobramos del mes de marzo fue $ 5,14, fue aumentando de a $ 0,05, $ 0,10 el precio por la escasez de leche. Uno trabaja para reinvertir, ampliar, mejorar, para por lo menos llegar a fin de mes y poder pagar todos los compromisos. También para casos especiales como este, tener un respaldo, no tener que salir a pedir dinero desesperadamente. Uno tiene que trabajar para por lo menos estar tranquilos. Esto es lo que no pasa, uno no está tranquilo financieramente, veo a productores que estamos todos los días en el mismo lugar, haciendo lo mismo todos los días y así no se puede vivir. Llega un momento que uno piensa para qué tanto…”.



Finalmente, Natalia fue elocuente sobre los últimos tiempos y las penurias de los tamberos: