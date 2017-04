El taxi en la ciudad: el nuevo aumento y la elección de la gente en el día a día

El móvil dobla y se mete en el territorio de la terminal de ómnibus de nuestra ciudad. Tiene un pasajero esperando. Lo carga, y sigue. En menos de 20 minutos, se repite la misma escena, con otra persona que aguarda con bolsos y un regalo que parece de cumpleaños.

Este último tachero tampoco quiere hablar, dice que está trabajando. Y es totalmente entendible. El anterior, dijo que no pertenecía a la Comisión. Y así...

Muchos son reacios a hablar y no quieren dar nombres. Es que es muy difícil poder lograr una entrevista a alguien que está en funciones.

Luego de casi media hora de espera, llega otro conductor de taxi.

Este si perteneces a la Asociación de Conductores de Taxis Unidos. “La gente nunca dice nada. Siempre está el que se quiere quejar, el que te va a decir algo. Hay empresas que están más caras que nosotros, pero sinceramente como todo aumentó este año, pasa también con nosotros", le dice el hombre a este medio ante la consulta de que las tarifas han aumentado, por decreto, en el último tiempo.

El último cuadro tarifario regulado y autorizado mediante Decreto N° 43.835, databa del 10 de junio de 2016, y fue establecido en $ 25 la bajada de bandera, $1 la ficha que abarca los 100 mts y $60 la hora de espera. Estos números fueron evaluados por la Secretaría de Hacienda, Finanzas y Modernización, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta la actualidad y la evolución del costo del combustible.

Por eso el Secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, consensuó con la Asociación de Conductores de Taxis Unidos establecer tarifa a $ 28 la bajada de bandera, con $ 1,40 la ficha de los 100 mts y $ 80 la hora de espera. "Trabajamos durante el día, eso es muy volátil. Alrededor de 10 horas más o menos hacemos todos.

Esto es un trabajo independiente, somos un servicio público y no podemos restar las responsabilidades. Cada uno hace su propio trabajo", dijo el trabajador al respecto y agregó: “todo está muy caro, mantener todo no es fácil. Hacía prácticamente un año que no aumentaba la tarifa, y los aumentos nosotros lo pasamos con la Asociación. Pero es la Municipalidad la que nos otorga los aumentos, no es cuestión nuestra.

En la tarifa real todavía no hubo grandes quejas. Al no aumentar en un año entero, los gastos te van comiendo entero. La tarifa es de $28 la bajada de bandera y $1,40 los 100 metros. Estábamos trabajando como los más baratos de la ciudad”, destacó en relación a este nuevo decreto que comenzó a regir el pasado 10 de abril de este año.



LUGARES DE PARADA

Si bien muchos coinciden que el lugar donde más se trabaja es la terminal, porque siempre hay gente que baja de los colectivos y que necesita ir a la ciudad, los tacheros destacan también la del Hospital Jaime Ferré que suma mucho, como así también la del Sanatorio Nosti.

Recordemos que hace poco tiempo, los taxis agregaron dos paradas más para estacionar y juntar pasajeros: en Lavalle y Av. Santa Fe, en una tradicional esquina de la ciudad. Y la otra sobre calle Tucumán, frente a la placita cerca de la Jefatura, pero esa parada no camina demasiado, según cuentan. Recordemos que más allá de estos lugares, los taxis pueden subir personas en cualquier punto de la ciudad, a diferencia de los remises.



"ESTA TODO BIEN"

Es la frase que se escucha habitualmente de la boca de un taxista en relación a un remisero. “Hay gente que dice que no elige los remises, como otras que también los selecciona. Muchas veces la gente que no es de Rafaela nos elige más. En el auto te encontrás de todo, como por ejemplo lo barato que cobramos, como así también que no pueden creer que ya le cobremos $28 por bajar la bandera nada más. Y así nos pasa todo el tiempo, tenés de todo”.

A los taxistas les exigen una sola tarifa y cada 6 meses deben rehabilitar el auto en la Revisión Técnica Vehicular, con controles muy exigentes. En la ciudad, habrá más de 30 taxis patrullando.

"No sé muy bien qué le exigen a los remiseros. A nosotros a veces nos dicen que nos eligen por la seguridad, porque no a cualquiera lo habilitan para ser taxista. Pero eso no quita que con los remiseros esté todo bien. Nos saludamos, nos respetamos, y nada más. Tenemos buena onda", dijo otro tachero de la ciudad.