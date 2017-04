Edema y linfedema, algunas generalidades

(*)Es una manifestación (hinchazón) asimétrica respecto del otro miembro. Al principio tiende a mejorar con el reposo pero a medida que se va estabilizando pierde elasticidad y ya no se revierte con el descanso, comenzando a aparecer los signos clínicos que confirman el diagnóstico de linfedema.El linfedema es un tipo específico de edema producido por el acumulo anormal de líquidos, proteínas y macromoléculas en los tejidos, teniendo como causa una falla del sistema linfático. Esta falla lleva al acumulo de sustancias en el intersticio celular. Los vasos linfáticos son los responsables de que estas sustancias retornen a la corriente sanguínea, cuando eso no ocurre se acumulan favoreciendo a la progresión de la dolencia.El sistema linfático es el encargado de llevar todo lo que a través del sistema venoso no puede ser llevado, líquidos, proteínas y componentes de la sangre. Las proteínas de gran peso molecular deben ser trasladadas por este sistema por eso cuando tenemos un sistema linfático deficiente por más que tengamos un sistema venoso normal, se produce la acumulación de líquido y se denomina Linfedema.Todos estos desórdenes producen una alteración en la dinámica y mecánica del sistema linfático.El origen del linfedema puede ser una malformación congénita, o adquirido por diferentes causas como consecuencia de un cáncer. También por origen traumático, por ejemplo después de una cirugía por fractura, enfermedades infecciosas, extirpación o radiación de ganglios de una zona determinada.CANCER DE MAMAEl cáncer de mama es una de las enfermedades que continua avanzando y desafiando la evolución de la medicina, sin tener en cuenta las clases sociales.La aparición de un linfedema en miembro superior conlleva a: deformidad del miembro, limitación de los movimientos, alteraciones en aspecto psicológico, y en la sexualidad.Los síntomas que presenta son: aumento de tamaño de la zona afectada, sensación de pesadez, dificultad en la movilidad y alteración en la sensibilidad.LA EVOLUCIONPuede que el paciente esté sin edema y progrese a estadios más avanzados o que despierta sin edema y en el transcurso del día el miembro se va edematizando. O bien que el paciente se despierta con miembro edematizado y se agrava en el transcurso del día. Incluso estando en reposo el miembro continua con edema, a veces agrandándose llegando a la deformación.DIURETICOS Y LINFEDEMANo tiene sentido, ya que estos no remueven las macromoléculas del espacio insterticial. Al contrario puede llevar a la deshidratación.Una vez instalado el linfedema comienza uno de los mayores desafíos que es reducir el edema del miembro al tamaño normal, disminuir el sufrimiento físico y contener en cierto modo a esta paciente que viene con una carga psicológica importante por lo que sugiere en algunas oportunidades apoyo psicológico, encontrar el tratamiento adecuado con profesionales especializados (kinesiólogos) y comenzar la terapia.Cuanto más precoz se inicie el tratamiento de recuperación más alivio le producirá a la paciente.La rehabilitación debe actuar anticipándose a la aparición del linfedema y/o a la discapacidad funcional. Por lo tanto los pacientes intervenidos de cáncer de mama se los derivara, a la rehabilitación, previniendo la morbilidad secundaria mejorando su calidad de vida.Por lo cual se valorará al paciente por profesionales especializado en drenaje linfático manual -Método Godoy&Godoy- 15 días post cirugías.El tratamiento físico del linfedema: comprende:-Terapia linfática manual y mecánica.-Mecanismo de contención de baja elasticidad o gourgoron-Actividad muscular: ejercicios miolinfokineticos.¿Qué es la terapia linfática manual? Es una técnica manual que permite estimular fisiológicamente la contracción de los linfangiones y drenar la linfa. El objetivo es, movilizar las macromoléculas desde el espacio insterticial hacia los colectores linfáticos.En tanto, el linfedema es crónico, solo que aplicando tratamiento eficaz puede lograr que el miembro alcance dimensiones casi normales.Ahora, una serie de consejos para el paciente con linfedema:Mantener buena higiene en uñas, cortar en forma recta.Preservar cutículas y prevenir infecciones y uñas encarnadas.No colocarse anillos, pulseras, relojes en brazo afectado.Usar guantes para jardinería, y lavado de utensilios y actividades de la casa.Usar dedales al coser.Usar protector solar FPS 30 o más.Alejarse de fuentes de calor, tinas y saunas.No permitir la extracción de sangre en miembro afectadoBarrer, limpiar vidrios, azulejos realizando movimientos lentosUsar breteles de tiras anchas en los corpiñosUsar máquinas de afeitar eléctricas y que sea de uso personal.Cubrir el brazo del secador del pelo.Usar repelentes de insectos.Si teje o cose usar sillones con apoya brazo y realizar intervalos de descanso.No caminar descalzo, usar medias de algodón.No cruzar las piernas mientras esté sentado.La rehabilitación física, es fundamental, ya que el aumento del volumen del miembro, el dolor, la limitación de los movimientos, y la imagen corporal tiene consecuencias en las actividades de la vida diaria, profesional y emocional de la paciente.Los pacientes con linfedemas deben ser tratados por profesionales capacitados ya que sino se conoce la técnica correctamente puede empeorar el cuadro trayendo serias complicaciones.(*) Lic. 