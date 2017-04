Agroquímicos: sigue el silencio del Concejo

(Redacción LA OPINION). - Un tribunal internacional "de opinión" conformado por cinco jueces (una argentina) estimó durante la semana pasada que la multinacional Monsanto daña los derechos humanos a la salud, a una alimentación sana, a un medioambiente saludable y a una investigación científica independiente como consecuencia del "poderoso lobby" que esa firma ejerce sobre poderes políticos en todo el mundo.La novedad toma importancia en nuestra ciudad, luego de que cayera el estado parlamentario del proyecto de la diputada Inés Bertero -dado que no se trató en extraordinarias- y ante la falta de definición en el Concejo Municipal sobre este tema.Los integrantes de este tribunal no vinculante de La Haya, que en octubre pasado escuchó a 28 testigos de todo el mundo que dieron testimonio sobre las prácticas de Monsanto, dijeron durante la lectura de sus conclusiones que el derecho internacional necesita "reequilibrarse" e incluir la figura del ecocidio, un término que designa "la destrucción persistente y durable del medioambiente". "Se debe considerar un crimen atentar contra el medioambiente", dijo el juez Steven Shrybman y afirmó que de existir esa figura legal "se le debería aplicar a Monsanto". Agregó que esos crímenes también deberían poder imputarse a personas físicas que ejerzan cargos de responsabilidad en firmas que dañan el medioambiente.La sentencia del tribunal, sin validez legal, fue seguida en directo desde diferentes partes del mundo y Rosario se sumó con una transmisión desde el Parque España donde estuvieron presentes el médico Damián Verzeñassi y el productor agropecuario Diego Fernández, los testigos rosarinos que brindaron su testimonio ante el tribunal, que fue una iniciativa de grupos sociales de todo el mundo que luchan contra el modelo agropecuario Monsanto.Verzeñassi fue uno de los que respondió el cuestionario enviado por el Instituto para el Desarrollo Sustentable (IDS). Su respuesta junto con la de otros especialistas sobre el tema aún no ha sido analizado por el Concejo Municipal: el 24 de febrero estaba previsto un encuentro y se suspendió. Pese a que el viernes se reunieron con el IDS, aún no hay fecha para tratar el tema.Uno de los motivos que daban el Cuerpo Legislativo local era seguir a la espera del tratamiento a nivel provincial del tema. Pero el jueves pasado, el Senado de la Provincia mandó al archivo (junto con el de Paridad de Género) al proyecto de la diputada Inés Bertero.La pregunta es siempre la misma: ¿cuándo debatirá el tema el Concejo?