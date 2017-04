En la transición entre la recesión y la reactivación

Con este juego de palabras, los expertos describen el estado actual de la economía argentina. Indicadores que empiezan a mejorar pero que aún no se perciben a simple vista anticipan que el segundo semestre de este año será mejor.

La Argentina salió técnicamente de la recesión, según un informe difundido por el Centro de Estudios Económicos OJF, del economista Orlando Ferreres, ya que en el primer trimestre creció 0,8% con relación a octubre- diciembre de 2016. Como en el cuarto trimestre del 2016 el indicador ya había mostrado un repunte, del 0,5%, el país acumula dos trimestres seguidos de crecimiento, lo que implica, de acuerdo con el consenso de los economistas, que se salió de la fase recesiva.Igual, domina la cautela porque, según explicó el director del OJF, Fausto Spotorno, "los niveles de crecimiento aún son bajos, nos faltaría un crecimiento del 3% para recuperar los niveles de 2015". Pero coincidió en que "desde el punto de vista técnico llevamos dos trimestres de crecimiento, desde el valle que tocó la economía en septiembre del 2016".La actividad económica experimentó en marzo un crecimiento del 1,2% en comparación con igual período de 2016 y, de este modo, registró la primera variación positiva interanual tras doce meses negativos. Según el índice que elabora el Centro de Estudios Económicos, la economía logró recortar la caída del primer trimestre al 1,1%. De acuerdo con este estudio, la actividad nacional mostró un alza del 0,8% en marzo respecto de febrero, en la medición desestacionalizada. Con estos resultados, el primer trimestre arroja un incremento del 0,8% respecto del período octubre-diciembre del 2016, indicó."Si bien el comienzo del año no fue particularmente favorable, en el tercer mes del año se observaron notorias reacciones en la mayoría de los sectores, permitiendo que el indicador agregado reporte la primera variación interanual positiva tras doce meses en terreno negativo", explicó la consultora.De esta manera, en marzo el modesto desempeño de la industria y el comercio (los cuales vieron moderarse sus tasas de caída) fue compensado con un repunte en la actividad de la construcción y del segmento de electricidad y gas, que acompañaron a la expansión del sector agrícola, agregó. "Es importante destacar que la actividad económica ha crecido 2,4% desde el piso alcanzado en septiembre último. Asimismo, esperamos que a partir del segundo cuarto del 2017 las señales positivas se consoliden, en un entorno de recomposición de los ingresos de los hogares, permitiendo así que la recuperación se vuelva un fenómeno más homogéneo", estimó la consultora.El segmento Electricidad, Gas y Agua revirtió el resultado desfavorable obtenido en febrero y en marzo, y acorde a un magro dato del mismo período de 2016, arrojó un aumento del 5,2% interanual. "Esta suba se vio principalmente impulsada por la generación de energía térmica e hidroeléctrica. Pese a ello, el resultado acumulado en el primer trimestre del sector permanece en terreno negativo en el orden de 0,3%", indicó.El sector Agricultura y Ganadería, en marzo, presentó un alza de 8,1% anual y de 7,7% en forma acumulada. Por su parte, la agricultura continúa creciendo y se perfila como uno de los sectores que mayor expansión presentará en el año, a través del incremento en la producción de trigo, soja y maíz.A su vez, la ganadería ayudó a este crecimiento con una suba del 3,9% respecto a marzo del 2016. La Industria Manufacturera presentó una caída de 0,8% interanual en el tercer mes de 2017, arrastrada principalmente por Maquinaria y Equipos, y seguido de Alimentos y Bebidas, el sector no muestra tasas de expansión positivas desde hace un año y acumula para este primer trimestre una variación negativa de 4,3%.El sector de la Construcción, con un aumento del 5,2% interanual, pareciera empezar a reflejar el impulso de las obras públicas y privadas. "Tras 14 meses de baja, logró revertir esta tendencia, acumulando para los primeros tres meses del año un aumento del 0,8%", señaló el estudio.OTRO ANALISISLa recesión cede en un paso lento ante la reactivación económica en la Argentina, según el análisis del economista Gustavo Reyes del instituto Ieral de la Fundación Mediterránea. En el editorial del Informe de Coyuntura, Reyes explicó que "la última recesión, que arrancó a mediados de 2015 y finalizó a mediados de 2016, fue de las más suaves de los últimos 30 años". "Por ese motivo, pero también por razones específicas, la recuperación del nivel de actividad está ocurriendo en forma lenta", indicó. Explicó que "de hecho, comparando con la salida de las recesiones desde 1985 en adelante, el actual es el proceso que ocurre a menor velocidad, aunque, como dato alentador, el empleo se está recuperando a un ritmo superior al del propio nivel de actividad expresando, posiblemente, mayor confianza en el futuro".Entre las razones por las que la velocidad de salida de la recesión es menor a la de casos anteriores, el especialista enumeró "el cuadro externo que no juega plenamente a favor, ya que las tasas de interés han comenzado a subir". También "los precios internacionales de productos como la soja están cayendo este año, y los socios comerciales del país recién comienzan a traccionar positivamente"."En casos como el Austral o la convertibilidad, la economía sufría en el arranque de un fenómeno de desmonetización, mientras que a fin de 2015 se vivía el fenómeno opuesto, de exceso de emisión", dijo. Señaló que "antes, el instrumento de estabilización era la fijación del tipo de cambio, mientras que ahora, con las metas de inflación, la herramienta es la tasa de interés positiva en términos reales, fenómeno que afecta la confianza del consumidor"."Adicionalmente, el mix de política fiscal blanda y monetaria dura provoca apreciación del peso, fenómeno que, sumado a la demora en el ciclo de reformas estructurales (gasto público, presión tributaria, exceso de regulaciones), complican el despegue de las inversiones y de las exportaciones", explicó.No obstante, manifestó que "como tendencias positivas pueden destacarse la esperada desaceleración de la inflación a partir de mayo, junto con la evolución de las exportaciones agrícolas, el empuje de la obra pública, la reparación histórica a jubilados y una nueva dinámica en el mercado laboral y financiero"."La economía de nuestro país viene recuperándose lentamente de la recesión desde el IV trimestre del 2016", añadió para explicar que "comparado con las salidas históricas de las recesiones, el proceso actual de recuperación es claramente el más lento de los últimos 30 años".