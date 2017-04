Heiland alimenta el sueño de ser campeón mundial

Entre los fantasmas del pasado y las dudas del futuro, hay algo que se mantiene inalterable en el presente de Jorge Sebastián Heiland: la pasión y el compromiso. Y es eso, justamente, lo que no le hace bajar la guardia ante los inútiles argumentos que vienen postergando su oportunidad de combatir por la célebre corona mundial de peso mediano que alguna vez ostentó Carlos Monzón. A los 30 años, víctima de la desidia dirigencial y los manejos espurios, el Gauchito sabe que todavía hay una rendija suficiente como para que lo bañe la luz de la esperanza y el paso del tiempo no marchite su gran sueño.

Por lo pronto, en la noche del viernes, en el Club Social y Deportivo El Porvenir de Quilmes, encaró su pelea frente al tigrense Mateo Verón con la determinación de recordarle a los directivos del Concejo Mundial de Boxeo que es retador al título mediano desde 2015 y que está en condiciones de enfrentar al kazajo Gennady Golovkin, campeón mediano. De forma contundente, resolvió el complicado pleito en el octavo capítulo al derribar al Chino Verón (21- 18- 2, 3 ko) con un impecable cruzado de izquierda que impactó en el mentón del retador, quien no pudo reincorporarse y obligó al árbitro Mario González a decretar el nocaut.

El inicio del combate fue ampliamente favorable para Verón, que con los directos de izquierda dejó en evidencias las graves falencias defensivas de Heiland, quien llegó a estar sentido en los rounds dos y tres. Carente de creatividad, el Gaucho debió apelar a su guapeza y a su potente pegada para comenzar a torcer el destino de un combate que amenazó con oscurecerle el futuro. Un voleado de izquierda en la quinta vuelta marcó el quiebre del combate, ya que física y anímicamente Verón no logró reponerse y comenzó a ser víctima de los golpes potentes de Heiland.

Después de haber conquistado el cinturón internacional, el 15 de noviembre de 2014, tras vencer por nocaut técnico en el décimo round al irlandés Matthew Macklin, la carrera del boxeador rionegrino entró en un estancamiento pronunciado. Los conflictos contractuales con su viejo manejador -Osvaldo Rivero- y el ninguneo permanente del CMB, lo obligaron a deshacer ofertas jugosas para enfrentarse a boxeadores de fuste, como Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Tureano Johnson (Bahamas) y David Lemieux (Canadá).

Sin embargo, lejos de bajonearse, el hombre de la boina sigue dejando en claro la respetuosa relación que tiene con el gimnasio y las ganas que tiene que le cumplan con ese derecho bien ganado en un ring de Dublin: el combate eliminatorio."Espero que la gente del CMB se acuerde de mí y me dé la chance antes de fin de año. No tengo edad como para seguir esperando mucho tiempo más", expresó ilusionado, apenas bajó del ring, el Gauchito, quien en 2011 se hizo conocido por cuestionar en cámara su propia victoria ante Sergio Sanders, aduciendo que el fallo había sido injusto.

Con esta victoria, Heiland estiró su récord a 29 triunfos (16 KO), cuatro derrotas y dos empate. Estos números le permiten aguardar con suma atención desde el primer lugar del ranking la chance de medirse con el ex campeón mediano junior Jermell Charlo, de 26 años y vencedor de sus 28 combates (13 KO), en los primeros días de julio. ¿Cumplirá el Concejo mundial Boxeo? Por lo pronto, el nuevo manejador del rionegrino, Sebastián Contursi, advirtió que todavía no hay ninguna pelea firmada. Sujeto a las promesas dirigenciales, el Gauchito Heiland alimenta sus ilusiones con pasión y compromiso.



LE “ROBARON” A NINO

El boxeador argentino peso ligero Marcelino "Nino" López fue despojado de un claro triunfo ante el estadounidense Michael Pérez, en el Turning Stone Casino de Verona, Nueva York. Destaca Diario Registrado que fue tan claro el triunfo de nuestro boxeador de 30 años -se impuso en 9 de los 10 rounds-, que cuando el público escuchó el increíble fallo de los jueces estalló en un abucheo notable. Si hasta el entrenador del yanqui luego de que su pupilo fue tirado por "Nino" en el octavo round, le ordenó a Pérez dedicarse solo a aguantar los golpes durante el noveno y guardar energías para "tirar todo" en el décimo, en busca de un nocaut del milagro. ¿Qué señalaron las tarjetas? Dos de los tres jueces vieron ganador al estadounidense Pérez por 97-92 y 96-93. Realmente ¡un robo a mano armada!



DESPEDIDA CON DERROTA

En la Federación Argentina de Boxeo (FAB) se presentó este viernes el representativo argentino en la World Series Boxing de AIBA y no pudo cortar la seguidilla de derrotas, en la que fue su despedida de la competencia. Por la sexta fecha del grupo americano, los Cóndores enfrentaron a Caciques de Venezuela, que se quedó con la victoria al ganar los cinco combates que de desarrollaron. Los cruces fueron estos:

* En 52 kg: Fernando Martínez cayó ante Yoel Finol (medalla de bronce en Río 2016) por 48-47, 47-48 y 49-46.

* En 60 kg: Joel Mafauad perdió con Luis Cabrera por 49-46, 50-45 y 50-45

* En 69 kg: Federico Schinina perdió por nocaut en el primer asalto con Gabriel Maestre.

* En 81 kg: Juan Rizo Patrón cayó ante Albert Ramírez por 49-46, 49-46 y 50-44.

*En +91 kg: Luis Calderón fue derrotado por Edgar Muñoz por 48-46, 47-47 y 48-46.